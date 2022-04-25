Британская сталь под ударом роста цен на электроэнергию

Британская сталь в последние недели подорожала на 70%. Однако клиенты выстраиваются в очередь за новыми партиями...

Британская сталь в последние недели подорожала на 70%. Однако клиенты выстраиваются в очередь за новыми партиями. Глава одной из компаний говорит, что теперь портфель заказов вместо 4-6 недель увеличился до полугода.

Клиенты спешат, поскольку опасаются дальнейшего повышения цен. Стоимость чугуна и металлолома зашкаливает из-за событий на территории Украины, а огромное количество энергии, необходимой для переплавки двух исходных материалов, никогда не было настолько дорогим.

[Джеймс Брэнд, глава United Cast Bar]:

«С начала 2020 года мы видели, как цены выросли как минимум в пять раз. Я бы сказал, что они выросли в четыре раза к концу 2021 года, а затем в начале этого года они установили рекорд – около 70 фунтов за мегаватт».

С аналогичными проблемами сталкиваются производители стали и другие промышленные компании по всей Европе. Они вызваны стремительным ростом цен на электроэнергию, а также пандемией COVID.

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Впрочем, в Великобритании ситуация особенно острая. Здесь цены на энергию для выплавки стали на 50-60% выше, чем у аналогичных компаний в Германии и Франции.

Всё это усугубляется ростом стоимости сырья.

Производители опасаются, что в конечном итоге цены достигнут точки, когда покупатели больше не смогут их себе позволить, что приведёт к падению спроса.

Британское правительство признало, что сталелитейная промышленность в стране сталкивается с более высокими затратами на энергию, чем некоторые аналогичные предприятия в континентальной Европе.

В новой энергетической стратегии в этом месяце говорится, что субсидии для крупных производителей продлят ещё на три года.

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