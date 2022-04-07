В Перу из-за роста цен на топливо требуют отставки президента

В Перу вторую неделю продолжаются протесты, вызванные ростом цен на топливо и удобрения. В стычках с..

В Перу вторую неделю продолжаются протесты, вызванные ростом цен на топливо и удобрения. В стычках с полицией погибло не менее пяти человек, также есть пострадавшие.

Цены на бензин и дизель стали расти на фоне глобального подорожания нефти. Перу импортирует большую часть своего топлива, поэтому экономика страны стала уязвимой в такой ситуации. К тому же она ещё не восстановилась после пандемии и локдаунов.

Первыми вышли на протесты работники транспорта. Потом к ним присоединились фермеры. Протестующие блокируют автомагистрали, что прервало поставки продовольствия в крупнейшие города Перу. В итоге в магазинах подорожали продукты.

Президент Перу Педро Кастильо временно отменил налог на топливо, чтобы стабилизировать цены. Он также распорядился повысить заработную плату на 10%. Однако эти меры не помогли. Протестующие уже требуют отставки президента.

Кастильо вечером в понедельник ввёл комендантский час в Лиме и автономном регионе Кальяо. Однако люди всё равно вышли на протесты, и президент отменил распоряжение.

[Фернандо Оливера, политик]:

«Мы не допустим новой диктатуры и не дадим Перу утонуть. Ярость народа вырвалась на волю, страна возмущена».

Между тем протесты нередко переходят в беспорядки. Демонстранты обкидывают камнями правительственные здания. Страдает и частная собственность.

Премьер-министр Перу заявил, что протесты провоцируют лазутчики. Кто это такие, он не уточнил.

[Анибаль Торрес, премьер-министр Перу]:

«Вы видели последствия этих действий: серьёзный ущерб государственной и частной собственности. Это означает, что во всём этом участвовали лазутчики, которые хотят создать хаос».

Кастильо избирался от левой партии, и его главным электоратом были рабочие и фермеры. Но теперь именно они требуют его отставки. Популярность президента резко упала. Согласно опросам, из четырёх перуанцев его поддерживает только один.

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