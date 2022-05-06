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Приложение помогает филиппинцам защититься от роста цен на топливо

Приложение помогает филиппинцам защититься от роста цен на топливо

Филиппинский мотоциклист Джон Багабагон в этом году оказался в более выгодном положении, чем многие водители транспорта...

Дата загрузки: 2022-05-06

Приложение помогает филиппинцам защититься от роста цен на топливо
Филиппинский мотоциклист Джон Багабагон в этом году оказался в более выгодном положении, чем многие водители транспорта. Он экономит, покупая бензин с помощью приложения.

Через него можно заплатить за топливо заранее и как бы заморозить цену. Потом заправляться по мере надобности.

В условиях, когда цены на топливо постоянно растут, для многих это приложение стало спасением. В этом году в Маниле бензин подорожал уже на 30%, а дизельное топливо – почти на 70.

[Джон Олдвин Багабагон, мотоциклист]:
«На прошлой неделе цены на бензин подскочили на 14 песо (27 центов США) и на дизель – на 7 песо (13 центов США), но на меня это не повлияло».

Приложение два года назад запустила филиппинская топливная компания. В последнее время оно становится всё популярнее.

[Марк Ю, директор компании Seaoil]:
«Мы хотим дать людям стабильность в мире, полном неопределённости, то есть позволить клиентам фиксировать цену топлива».

Финансовые аналитики считают приложение неплохим выходом из ситуации. Но предупреждают, что так можно и прогореть.

[Бернард Флорес, финансовый аналитик]:
«Это похоже на фондовый рынок, где находишь что-то по желаемой цене и фиксируешь её. И неважно, поднимается цена или опускается, вы уже заплатили».

Впрочем, многие водители согласны рисковать.

[Джонрей Оломон, мотоциклист]:
«Без этого приложения было бы трудно. Мы каждый день выезжаем на дорогу, и каждый день нам нужен бензин».

В 2020 году первые пользователи приложения смогли приобрести до 600 литров бензина. С тех пор топливо подорожало в четыре раза. Сейчас оно стоит почти 82 филиппинских песо за литр. Это более полутора долларов.
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