«Работаем даром»: британцы теряют доходы из-за рекордной инфляции

Торговец Чудри Амджад продаёт рыбу на рынке в Лондоне. Но в последние два месяца его бизнес..

[Чудри Амджад, торговец]:

«Нам просто не выжить. Работаю даром. Люди теперь не могут себе этого позволить».

Торговец Чудри Амджад продаёт рыбу на рынке в Лондоне. Но в последние два месяца его бизнес умирает на глазах.

У других рыночных торговцев ситуация не лучше. Хама Энин говорит, что его доходы уменьшились вдвое.

[Хама Энин, торговец]:

«Растут цены на газ, электричество и всё остальное. Люди теперь покупают только самое необходимое».

По данным Национальной статистической службы Великобритании, инфляция в стране к апрелю выросла до 9%. Она стала самой высокой за последние 40 лет. Причина – в скачке цен на энергоносители на оптовых рынках Европы. В итоге платежи за коммунальные услуги выросли в полтора раза. Также подорожали бензин и дизельное топливо. Растут цены на товары и услуги. А заработная плата повышается в два раза медленнее.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[жительница Лондона]:

«Из-за инфляции невозможно жить так, как хочется. Я работаю, но большая часть зарплаты уходит на счета. Последние два месяца у меня не хватает денег. Это не очень хорошо. Мне пришлось устроиться на вторую работу, а теперь ищу третью».

Многие понимают, что образ жизни придётся менять.

[жительница Лондона]:

«Раньше я заходила куда-нибудь перекусить. Теперь дважды подумаешь, потому что мне нужны деньги на нормальную жизнь и на хорошие продукты».

Британские экономисты ожидают, что инфляция продолжит расти и к осени достигнет двухзначной цифры.

Короткая ссылка на эту страницу: