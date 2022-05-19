«Работаем даром»: британцы теряют доходы из-за рекордной инфляции

Торговец Чудри Амджад продаёт рыбу на рынке в Лондоне. Но в последние два месяца его бизнес..
Дата загрузки: 2022-05-19
[Чудри Амджад, торговец]:
«Нам просто не выжить. Работаю даром. Люди теперь не могут себе этого позволить».
У других рыночных торговцев ситуация не лучше. Хама Энин говорит, что его доходы уменьшились вдвое.
[Хама Энин, торговец]:
«Растут цены на газ, электричество и всё остальное. Люди теперь покупают только самое необходимое».
По данным Национальной статистической службы Великобритании, инфляция в стране к апрелю выросла до 9%. Она стала самой высокой за последние 40 лет. Причина – в скачке цен на энергоносители на оптовых рынках Европы. В итоге платежи за коммунальные услуги выросли в полтора раза. Также подорожали бензин и дизельное топливо. Растут цены на товары и услуги. А заработная плата повышается в два раза медленнее.
[жительница Лондона]:
«Из-за инфляции невозможно жить так, как хочется. Я работаю, но большая часть зарплаты уходит на счета. Последние два месяца у меня не хватает денег. Это не очень хорошо. Мне пришлось устроиться на вторую работу, а теперь ищу третью».
Многие понимают, что образ жизни придётся менять.
[жительница Лондона]:
«Раньше я заходила куда-нибудь перекусить. Теперь дважды подумаешь, потому что мне нужны деньги на нормальную жизнь и на хорошие продукты».
Британские экономисты ожидают, что инфляция продолжит расти и к осени достигнет двухзначной цифры.
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