fb pixel
Телеканал NTD

В зоопарке в Пакистане животных спасают от жары

В зоопарке в Пакистане животных спасают от жары

От изнурительной жары спасают питомцев зоопарка в пакистанском Лахоре. На термометре – больше 45-ти. Страдают олени,..

Дата загрузки: 2022-05-18

В зоопарке в Пакистане животных спасают от жары

От изнурительной жары спасают питомцев зоопарка в пакистанском Лахоре. На термометре – больше 45-ти. Страдают олени, медведи и тигры.

В вольерах включают разбрызгиватели воды, раскладывают ледяные блоки и создают дополнительную теневую защиту.

[Киран Салим, замдиректора зоопарка]:
«Мы стараемся уберечь животных от теплового удара. Помимо всех этих мер, добавляем мультивитамины в питьевую воду. Так животным будет легче переносить жару».

Питомцев также переводят на летнее меню. В рацион добавляют сочные фрукты и овощи.

Зоологический сад в Лахоре существует почти 150 лет. Здесь нашли кров 1400 животных 137 видов.

По данным синоптиков, сейчас большая часть Пакистана – во власти аномальной жары. Она продлится всю неделю.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...