В зоопарке в Пакистане животных спасают от жары

От изнурительной жары спасают питомцев зоопарка в пакистанском Лахоре. На термометре – больше 45-ти. Страдают олени,..
Дата загрузки: 2022-05-18
От изнурительной жары спасают питомцев зоопарка в пакистанском Лахоре. На термометре – больше 45-ти. Страдают олени, медведи и тигры.
В вольерах включают разбрызгиватели воды, раскладывают ледяные блоки и создают дополнительную теневую защиту.[Киран Салим, замдиректора зоопарка]:
«Мы стараемся уберечь животных от теплового удара. Помимо всех этих мер, добавляем мультивитамины в питьевую воду. Так животным будет легче переносить жару».
Питомцев также переводят на летнее меню. В рацион добавляют сочные фрукты и овощи.
Зоологический сад в Лахоре существует почти 150 лет. Здесь нашли кров 1400 животных 137 видов.
По данным синоптиков, сейчас большая часть Пакистана – во власти аномальной жары. Она продлится всю неделю.
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