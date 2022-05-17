От изнурительной жары спасают питомцев зоопарка в пакистанском Лахоре. На термометре – больше 45-ти. Страдают олени,..

В зоопарке в Пакистане животных спасают от жары

От изнурительной жары спасают питомцев зоопарка в пакистанском Лахоре. На термометре – больше 45-ти. Страдают олени, медведи и тигры.

В вольерах включают разбрызгиватели воды, раскладывают ледяные блоки и создают дополнительную теневую защиту.

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[Киран Салим, замдиректора зоопарка]:«Мы стараемся уберечь животных от теплового удара. Помимо всех этих мер, добавляем мультивитамины в питьевую воду. Так животным будет легче переносить жару».

Питомцев также переводят на летнее меню. В рацион добавляют сочные фрукты и овощи.

Зоологический сад в Лахоре существует почти 150 лет. Здесь нашли кров 1400 животных 137 видов.

По данным синоптиков, сейчас большая часть Пакистана – во власти аномальной жары. Она продлится всю неделю.

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