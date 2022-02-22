Венецианский бархат, который заказывали Кремль и Ватикан

В этой маленькой мастерской в Венеции сохранились станки, которые использовали сотни лет назад. И здесь ткут..

В этой маленькой мастерской в Венеции сохранились станки, которые использовали сотни лет назад. И здесь ткут уникальный продукт – высококлассный бархат. Он славится на весь мир.

В XVI веке в Венеции было примерно 6000 таких станков. До наших дней сохранилось 18. А мастеров, которые умеют ими пользоваться, и того меньше – всего семеро.

С XIII по XVIII века бархат, сделанный в Венеции, использовался для изготовления самой роскошной одежды для европейской знати. А такой тигровый бархат, уже современный, использовали для обивки стульев в особняке певицы Мэрайи Кэри.

[Альберто Бевилаква, директор компании Bevilacqua Weaving]:

«Раньше за венецианским бархатом приезжали со всего мира. Потом начался упадок производства. Важно сохранить это совершенное мастерство».

Эту мастерскую основали ещё в 1875 году. Шесть поколений спустя её станки всё ещё стучат.

Один из заказов выполняли для Кремля. Нужна была ткань для стульев. Узор был французского образца почти 300-летней давности. При этом ткацкий станок, на котором он производился, не работал уже 50 лет.

Техникам пришлось его модифицировать. Только на настройку и установку катушек с нитками ушло шесть месяцев.

[Альберто Бевилаква, директор компании Bevilacqua Weaving]:

«На подготовку станка к самому процессу тканья уходит несколько месяцев, иногда до года. Например, когда мы делали эту ткань для Кремля, мы год готовились, прежде чем начать».

Сам процесс тоже был особенно сложным. Это был единственный случай, когда два ткача по-очереди работали на одном и том же станке. Обычно это один мастер, поскольку станок и натяжение нитей нужно настроить под его силу и длину руки.

Но в кремлёвском бархате было столько нитей, что каждый раз, когда ткачиха нажимала на педаль, ей приходилось спускать груз весом в 30 килограммов. И так восемь часов подряд. Неудивительно, что требовалась замена.

Бархат этой мастерской также оценили в Белом доме, Ватикане и во многих домах моды. Главные особенности мастерства продолжают хранить в секрете.

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