Спасти газовые фонари: активисты хотят сохранить историю Лондона

Один из переулков в лондонском районе Ковент-Гарден. Вот уже сотни лет он купается в тёплом свете..
Дата загрузки: 2022-03-29
В районе Вестминстера осталось менее 300 газовых фонарей. И у них уже появились защитники.
Люк Хани — соучредитель группы, которая занимается сохранением таких фонарей. Он считает, что это часть наследия города.
[Люк Хани, защитник газовых фонарей]:
«Это часть ДНК Лондона. Их увековечили на телевидении, в кино, в книгах, в литературе. Лондон – один из первых городов мира, где в 1807 году появились газовые фонари».
Городской совет Вестминстера начал заменять их копиями светодиодных версий. По словам администрации, 200-летнее оборудование всё труднее обслуживать, поскольку сложно найти запчасти. Когда же газовые фонари не работают из-за длительного ремонта, это создает проблему безопасности.
Продавец антикварных книг Тим пришёл в ужас, когда возле его магазина начались работы по установке нового уличного фонаря.
[Тим Брайарс, продавец антикварных книг]:
«Думаю, газовые фонари приносят пользу моему бизнесу. Люди приезжают в Лондон не для того, чтобы увидеть однообразие».
Пока газовый фонарь возле этого магазина продолжает светить. А активисты продолжают свою работу. Благодаря их усилиям власти Вестминстера решили приостановить работу по замене. Консультируются с местными жителями.
Ожидается, что решение примут к концу года.
Сейчас в Лондоне осталось около 1000 газовых фонарей. Их обслуживает группа специалистов из British Gas. Они говорят, что запасные детали у них есть, и их хватит надолго.
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