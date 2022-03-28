Спасти газовые фонари: активисты хотят сохранить историю Лондона

Один из переулков в лондонском районе Ковент-Гарден. Вот уже сотни лет он купается в тёплом свете..

Один из переулков в лондонском районе Ковент-Гарден. Вот уже сотни лет он купается в тёплом свете газовых фонарей. Но теперь он может лишиться своей изюминки, поскольку источники света повсеместно заменяют на современные электрические.

В районе Вестминстера осталось менее 300 газовых фонарей. И у них уже появились защитники.

Люк Хани — соучредитель группы, которая занимается сохранением таких фонарей. Он считает, что это часть наследия города.

[Люк Хани, защитник газовых фонарей]:

«Это часть ДНК Лондона. Их увековечили на телевидении, в кино, в книгах, в литературе. Лондон – один из первых городов мира, где в 1807 году появились газовые фонари».

Городской совет Вестминстера начал заменять их копиями светодиодных версий. По словам администрации, 200-летнее оборудование всё труднее обслуживать, поскольку сложно найти запчасти. Когда же газовые фонари не работают из-за длительного ремонта, это создает проблему безопасности.

Продавец антикварных книг Тим пришёл в ужас, когда возле его магазина начались работы по установке нового уличного фонаря.

[Тим Брайарс, продавец антикварных книг]:

«Думаю, газовые фонари приносят пользу моему бизнесу. Люди приезжают в Лондон не для того, чтобы увидеть однообразие».

Пока газовый фонарь возле этого магазина продолжает светить. А активисты продолжают свою работу. Благодаря их усилиям власти Вестминстера решили приостановить работу по замене. Консультируются с местными жителями.

Ожидается, что решение примут к концу года.

Сейчас в Лондоне осталось около 1000 газовых фонарей. Их обслуживает группа специалистов из British Gas. Они говорят, что запасные детали у них есть, и их хватит надолго.

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