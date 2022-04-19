Индийцев предупредили об экстремальной жаре

Предупреждение о сильной жаре выпустили индийские синоптики. В этом году в Индии раннее и рекордно жаркое..

Предупреждение о сильной жаре выпустили индийские синоптики. В этом году в Индии раннее и рекордно жаркое лето. В некоторых регионах температура воздуха поднимается до 44 градусов.

Экстремальная погода установилась в Махараштре, Западной Бенгалии, Мадхья-Прадеш, Уттар-Прадеш и других регионах.

[турист]:

«Здесь непривычно жарко. Так обычно бывает в мае. Но в этом году апрель такой же, как май или июнь».

Из-за жары умерли уже 15 человек. Все они получили тепловой удар. Под угрозой в первую очередь оказываются те, кто работает на улице, а также – люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и дети.

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Многие индийцы в самые жаркие часы остаются дома либо ищут укрытия в тени. Медики советуют пить больше воды, принимать прохладный душ и не допускать перегрева организма.

В Индии обычно самые жаркие месяцы – май и июнь. Потом начинается сезон дождей, и становится прохладнее.

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