Выросло первое в мире поле подсолнухов, которое посадил дрон

Это поле подсолнухов на первый взгляд вполне обычное. Но оно появилась благодаря передовым технологиям. Его первым..

Это поле подсолнухов на первый взгляд вполне обычное. Но оно появилась благодаря передовым технологиям. Его первым в мире полностью высадил дрон.

Ферма находится в австралийском штате Квинсленд.

[Роджер Вудс, пилот дрона]:

«Этот урожай подсолнечника, насколько нам известно, – первый, полученный полностью благодаря дронам. Семена этой культуры разбрасывает большой сельскохозяйственный дрон, который мы используем в коммерческих целях».

Этот метод уже используют для таких культур, как ячмень, люцерна и пшеница.

Но многие сомневались, что он сработает для подсолнухов. На самом деле фермеру Роджеру Вудсу потребовалось несколько попыток, чтобы довести урожай до нужных стандартов.

[Роджер Вудс, пилот дрона]:

«Для правильного роста между подсолнухами должно быть достаточное расстояние. Также они обычно растут довольно прямыми линиями. Для посадки с помощью дрона нужно было решить эти проблемы».

Результат превзошёл ожидания. Теперь сюда со всей Австралии едут туристы и фотографы.

[Пандора Биванс, менеджер фермы]:

«Обычно подсолнухи растут вдоль дорог, так что люди либо паркуются в неположенных местах, либо заезжают на частные территории. Именно поэтому мы решили открыть это поле для посетителей, чтобы они смогли сделать красивые фотографии».

Фермеры говорят, что этот метод – менее инвазивный, поскольку почву не нужно сильно перепахивать. Единственное, что пока не умеют дроны, так это собирать урожай.

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