Выросло первое в мире поле подсолнухов, которое посадил дрон

Это поле подсолнухов на первый взгляд вполне обычное. Но оно появилась благодаря передовым технологиям. Его первым..
Дата загрузки: 2022-02-23
Ферма находится в австралийском штате Квинсленд.
[Роджер Вудс, пилот дрона]:
«Этот урожай подсолнечника, насколько нам известно, – первый, полученный полностью благодаря дронам. Семена этой культуры разбрасывает большой сельскохозяйственный дрон, который мы используем в коммерческих целях».
Этот метод уже используют для таких культур, как ячмень, люцерна и пшеница.
Но многие сомневались, что он сработает для подсолнухов. На самом деле фермеру Роджеру Вудсу потребовалось несколько попыток, чтобы довести урожай до нужных стандартов.
[Роджер Вудс, пилот дрона]:
«Для правильного роста между подсолнухами должно быть достаточное расстояние. Также они обычно растут довольно прямыми линиями. Для посадки с помощью дрона нужно было решить эти проблемы».
Результат превзошёл ожидания. Теперь сюда со всей Австралии едут туристы и фотографы.
[Пандора Биванс, менеджер фермы]:
«Обычно подсолнухи растут вдоль дорог, так что люди либо паркуются в неположенных местах, либо заезжают на частные территории. Именно поэтому мы решили открыть это поле для посетителей, чтобы они смогли сделать красивые фотографии».
Фермеры говорят, что этот метод – менее инвазивный, поскольку почву не нужно сильно перепахивать. Единственное, что пока не умеют дроны, так это собирать урожай.
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