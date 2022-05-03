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Индийцы изнывают от аномальной жары

Индийцы изнывают от аномальной жары

Экстремальная жара не спадает в Индии. В большинстве штатов температура – выше 40. В таких условиях..

Дата загрузки: 2022-05-03

Индийцы изнывают от аномальной жары

Экстремальная жара не спадает в Индии. В большинстве штатов температура – выше 40. В таких условиях для многих спасением становятся фрукты и свежевыжатые соки.

[житель штата Тамилнад]:
«Они полезны для здоровья, и также это единственный способ пережить жару».

Некоторые стали чаще ходить в бассейн. Плавание тоже хорошо помогает охладиться.

От изнуряющей жары страдают и животные. В зоопарке в штате Бихар установили вентиляторы, кондиционеры и разбрызгиватели воды.

[сотрудник зоопарка]:
«Мы распыляем воду на всех птиц и поддерживаем прохладную температуру в помещениях. Во всех закрытых вольерах есть ёмкости с водой. Также отдельно подаётся питьевая вода».

Аномальная жара в Индии началась в апреле. А до этого страна пережила самый жаркий март за всю историю 120-летнего наблюдения.
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