Крупнейшие и самые необычные метеориты выставили на аукцион

[Дэррил Питт, куратор выставки]:

«Самый большой известный науке стеклянный метеорит из ливийской пустыни. Третий по величине кусок Марса. Действительно потрясающий скульптурный метеорит и, конечно же, собачья будка из Коста-Рики, в которую попал метеорит».

66 «космических» лотов выставили на онлайн-аукцион Christie’s в Нью-Йорке. В основном, это метеориты. Некоторые содержат древнейшее в мире вещество, которого касалась рука человека.

[Нил Деграсс, астрофизик]:

«На Земле, вероятно, разбросано ещё много тонн лунных и марсианских метеоритов. Их больше, чем в наших коллекциях. В каком-то смысле Вселенная идёт к нам».

Больше всего планируют выручить за крупнейший кусок Марса на Земле – около 800 тысяч долларов. Но самый необычный лот – это собачья будка. В ней жила немецкая овчарка Роки. Когда метеорит попал в будку, собака была внутри, но не пострадала.

[Дэррил Питт, куратор выставки]:

«Это метеорит, который пробил собачью будку. Он содержит частицы самой древней материи, до которой может дотронуться человечество. Это крошечные белые включения».

А этот кусок – на самом деле часть ядра астероида.

[Дэррил Питт, куратор выставки]:

«Астероид кружил между Марсом и Юпитером, но его больше нет. Он распался в результате столкновения с другим астероидом. Именно так оголилось его ядро».

А такой необычный объёмный узор на метеорите образовался благодаря тому, как он падал. Куратор коллекции говорит, что он не вращался, как обычно бывает, а летел в одном положении.

[Дэррил Питт, куратор выставки]:

«Он выглядит как артефакт древней цивилизации. Но в этом случае это артефакт с этапа зарождения Солнечной системы».

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