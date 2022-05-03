Самый крупный белый бриллиант за историю торгов Christie’s уйдёт с молотка

«Скала» – так называется этот драгоценный камень весом 228 карат. Он станет самым крупным белым бриллиантом,..

«Скала» – так называется этот драгоценный камень весом 228 карат. Он станет самым крупным белым бриллиантом, выставленным на торги за всю историю аукционного дома Christie’s.

Алмаз добыли в Южной Африке более 20 лет назад. Во время огранки ему придали грушевидную форму. Камень безупречно прозрачен.

[Рахул Кадакия, сотрудник аукционного дома Christie’s]:

«Грушевидная форма придаёт ему очень красивый женственный облик. С таким камнем можно сделать ожерелье. И огранка тоже прекрасная. Благодаря ей бриллиант сверкает».

За бриллиант «Скала» рассчитывают выручить до 30 миллионов долларов.

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А это ещё одна звезда предстоящего аукциона. Жёлтый бриллиант под названием «Красный Крест» весит 205 карат.

[Рахул Кадакия, сотрудник аукционного дома Christie’s]:

«Не на каждом аукционе бывает возможность продавать сразу два бриллианта весом больше 200 карат. Бриллиант «Красный Крест» весом 205 карат был добыт в 1901 году на руднике De Beers в Южной Африке».

Жёлтый бриллиант продали в 1918 году на аукционе Christie’s в Лондоне. Выручили за него 12 500 долларов. При этом выручка всего аукциона составила 62 тысячи долларов. В следующий раз камень попал на торги в 73-м году. Его продали за один миллион 800 тысяч долларов.

Теперь бриллиант в третий раз выставят на продажу. Ожидают выручить до десяти миллионов долларов. Часть денег пойдёт Международному Красному Кресту.

Аукцион состоится 11 мая в Женеве.

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