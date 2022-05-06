Редкое кольцо с бриллиантом и рубинами станет звёздным лотом на аукционе Sotheby's в Женеве. Драгоценный камень..

На аукцион Sotheby's выставят редкое кольцо с бриллиантом в 80 карат

[Оливье Вагнер, сотрудник компании Sotheby’s]:

«Это также тип IIa, то есть он настолько чистый, что в нём почти нет азота. Менее 2% бриллиантов в мире относятся к типу IIa».

Редкое кольцо с бриллиантом и рубинами станет звёздным лотом на аукционе Sotheby’s в Женеве. Драгоценный камень цвета D безупречно чистый. Огранён в форме «изумруд». Вес – 80 карат.

Бриллиант инкрустирован шестью яркими мозамбикскими рубинами. Каждый весит чуть больше карата. Стартовая цена кольца – восемь миллионов долларов.

А этот бриллиантовый браслет называется «Птицы в полёте». Его сделали в 1927 году. За браслет будут просить 745 тысяч долларов. Он вполне достоин стать музейным экспонатом.

[Оливье Вагнер, сотрудник компании Sotheby’s]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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На торги также выставят редкую коллекцию наручных часов. В общей сложности она может принести 18 миллионов долларов. Это будет самой высокой совокупной стоимостью часов, проданных на аукционе Sotheby’s за последние десять лет.

Жемчужина коллекции – часы швейцарской фирмы Audemars Piguet («Одемар Пиге»). Эту модель в 1970 году спроектировал Жеральд Жента. Его считали виртуозом своего дела. Часы ценны тем, что их носил сам мастер.

[Чарли Фоксхолл, сотрудник компании Sotheby’s]:

«Жента носил их в 78-м году. Это большая редкость, поскольку это единственная вещь, принадлежавшая мастеру, которая когда-либо появлялась на рынке».

С молотка также уйдёт кольцо с розовым бриллиантом весом более семи карат. Оценочная стоимость – четыре с половиной миллиона долларов. А это кольцо с оранжево-розовым бриллиантом в форме сердца планируют продать минимум за пять с половиной миллионов долларов. Камень весит более 15 карат.

Аукцион пройдёт в Женеве 10 мая.

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