Карнавал в Виареджо проходит почти с прежним размахом

Гигантские куклы и десятки тысяч зрителей. Знаменитый карнавал в итальянском Виареджо проходит почти с прежним размахом...
Дата загрузки: 2022-02-23
Гигантские куклы и десятки тысяч зрителей. Знаменитый карнавал в итальянском Виареджо проходит почти с прежним размахом. Огромные фигуры – главное украшение парада. Их делают целый год. Лучшая победит в конкурсе.
В этом году на карнавал пустили 40 тысяч зрителей. В прошлый раз их было только 5000.
[Лоренцо Бьянкини, участник парада]:
«Для карнавала это всё равно, что снова обрести свою душу. Карнавал – это не шоу, которое идёт само по себе. Мы вовлекаем публику. Для нас это означает найти себя».
Кукол делают из папье-маше и металлических конструкций с механизмами. Мастера работают в ангарах на берегу Лигурийского моря. Обычно гигантские фигуры – это карикатуры на политиков или других известных деятелей. Но некоторые творения посвящают каким-нибудь важным событиям и проблемам.
Например, этот белый медведь напоминает о том, как важно беречь природу.
[Элоди Лебигре, дизайнер]:
«Название платформы: «Сброс, начнём с нуля!» Это посвящено природе и утраченной гармонии с Землёй. Мы говорим о желании начать заново».
Карнавал проходит с 1873 года. Изначально его участники высмеивали дворян из соседнего города Лукка.
[зрительница]:
«По сравнению с далёким прошлым темы сильно изменились. Раньше было много политической сатиры, но сейчас больше тем, важных для всех. Зрителям это понятнее и интереснее».
Карнавал в Виареджо – второй по значимости в Италии после Венецианского. На его проведение тратят пять миллионов евро в год. Помимо парада проходят разные развлекательные мероприятия, включая маскарад.
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