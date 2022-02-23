Гигантские куклы и десятки тысяч зрителей. Знаменитый карнавал в итальянском Виареджо проходит почти с прежним размахом...

Карнавал в Виареджо проходит почти с прежним размахом

Гигантские куклы и десятки тысяч зрителей. Знаменитый карнавал в итальянском Виареджо проходит почти с прежним размахом. Огромные фигуры – главное украшение парада. Их делают целый год. Лучшая победит в конкурсе.

В этом году на карнавал пустили 40 тысяч зрителей. В прошлый раз их было только 5000.

[Лоренцо Бьянкини, участник парада]:

«Для карнавала это всё равно, что снова обрести свою душу. Карнавал – это не шоу, которое идёт само по себе. Мы вовлекаем публику. Для нас это означает найти себя».

Кукол делают из папье-маше и металлических конструкций с механизмами. Мастера работают в ангарах на берегу Лигурийского моря. Обычно гигантские фигуры – это карикатуры на политиков или других известных деятелей. Но некоторые творения посвящают каким-нибудь важным событиям и проблемам.

Например, этот белый медведь напоминает о том, как важно беречь природу.

[Элоди Лебигре, дизайнер]:

«Название платформы: «Сброс, начнём с нуля!» Это посвящено природе и утраченной гармонии с Землёй. Мы говорим о желании начать заново».

Карнавал проходит с 1873 года. Изначально его участники высмеивали дворян из соседнего города Лукка.

[зрительница]:

«По сравнению с далёким прошлым темы сильно изменились. Раньше было много политической сатиры, но сейчас больше тем, важных для всех. Зрителям это понятнее и интереснее».

Карнавал в Виареджо – второй по значимости в Италии после Венецианского. На его проведение тратят пять миллионов евро в год. Помимо парада проходят разные развлекательные мероприятия, включая маскарад.

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