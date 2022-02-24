Место для созерцания: тысячи орхидей расцвели в Нью-Йорке

[Джефф Литэм, флорист]:

«Это наш взгляд на калейдоскоп, и у каждого он свой. Каждый по-разному понимает красоту и искусство, цветы и садоводство».

Калейдоскопом ярких красок встречает гостей Нью-Йоркский ботанически сад. Тысячи орхидей разного цвета и разных сортов стали главными героинями весенней выставки. В этом году её посвятили оптическому прибору-игрушке.

Орхидея – одно из крупнейших семейств цветковых растений. В природе насчитывается более 30 тысяч видов. Ещё более 150 тысяч гибридов созданы человеком. Поэтому Нью-Йоркский ботанический сад ежегодно проводит выставку орхидей.

Цветами украшены несколько оранжерей. А в одной из них представлены только белые орхидеи.

[Джефф Литэм, флорист]:

«Для меня это место дзен – место созерцания. Люди могут сидеть в окружении прекрасного белого цвета, дышать и говорить: «А знаешь? Жизнь не так уж плоха. Я здесь и счастлив»».

Это 19-я выставка орхидей в ботаническом саду. Она продлится до конца апреля.

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