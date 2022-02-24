fb pixel
Телеканал NTD

Место для созерцания: тысячи орхидей расцвели в Нью-Йорке

Место для созерцания: тысячи орхидей расцвели в Нью-Йорке

Калейдоскопом ярких красок встречает гостей Нью-Йоркский ботанически сад. Тысячи орхидей разного цвета и разных сортов стали..

Дата загрузки: 2022-02-24

Место для созерцания: тысячи орхидей расцвели в Нью-Йорке
Калейдоскопом ярких красок встречает гостей Нью-Йоркский ботанически сад. Тысячи орхидей разного цвета и разных сортов стали главными героинями весенней выставки. В этом году её посвятили оптическому прибору-игрушке.

[Джефф Литэм, флорист]:
«Это наш взгляд на калейдоскоп, и у каждого он свой. Каждый по-разному понимает красоту и искусство, цветы и садоводство».

Орхидея – одно из крупнейших семейств цветковых растений. В природе насчитывается более 30 тысяч видов. Ещё более 150 тысяч гибридов созданы человеком. Поэтому Нью-Йоркский ботанический сад ежегодно проводит выставку орхидей.

Цветами украшены несколько оранжерей. А в одной из них представлены только белые орхидеи.

[Джефф Литэм, флорист]:
«Для меня это место дзен – место созерцания. Люди могут сидеть в окружении прекрасного белого цвета, дышать и говорить: «А знаешь? Жизнь не так уж плоха. Я здесь и счастлив»».

Это 19-я выставка орхидей в ботаническом саду. Она продлится до конца апреля.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...