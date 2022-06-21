Островок дикой природы привлекает тысячи людей в Бангкоке

Даже посреди каменных джунглей Бангкока можно глотнуть чистого воздуха. В этом маленьком зелёном оазисе нашли дом..

Даже посреди каменных джунглей Бангкока можно глотнуть чистого воздуха. В этом маленьком зелёном оазисе нашли дом десятки видов птиц. Послушать их пение и полюбоваться красивыми видами каждый день приходят 12 тысяч человек.

[гость парка]:

«Парк спроектирован очень хорошо. Здесь посажены разные виды деревьев. А птицы летят туда, где есть пища».

Лесопарк Бенджакитти появился ещё в 90-х. До него здесь находились фабрики. А недавно территорию парка значительно расширили. Здесь сохранили 1700 взрослых деревьев и посадили ещё 7000 молодых.

В парке много прудов и заводей с островками, которые имитируют среду водно-болотных угодий. Одновременно это и природная система очистки сточных вод.

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Среди деревьев много пешеходных троп и велодорожек. Сюда приходят бегать, заниматься спортом, фотографировать птиц и просто отдыхать.

[гость парка]:

«Мне здесь нравится. Я не люблю проводить время в торговых центрах и сидеть в комнате с кондиционером. Мне нравятся природа и свежий воздух. В Бангкоке не очень много больших парков. Я рад, что у нас есть такое прекрасное место».

По официальным данным, на одного жителя Бангкока приходится семь квадратных метров зелёных насаждений. К 2030 году этот показатель хотят увеличить до десяти квадратных метров. В рамках этого проекта и расширили парк Бенджакитти. Но некоторые эксперты считают, что важно не только увеличивать парки, но и разбивать их по всему городу.

При этом можно использовать различные свободные пространства. Подобным примером стал мост, построенный два года назад, который так и не начали использовать по назначению.

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