Бонн стал розовым из-за цветущей сакуры

В живописные аллеи превратились улицы немецкого Бонна. В старой части города зацвела сакура. В этом году..

В живописные аллеи превратились улицы немецкого Бонна. В старой части города зацвела сакура. В этом году немного с опозданием. Цветение отодвинула холодная погода.

Зато сейчас Бонн в розовой дымке. Каждую весну полюбоваться приезжают со всей Германии и даже из-за границы. Возможность не упускают и японские туристы. На их родине любование вишней – давняя традиция. Она называется ханами.

В Японии принято устраивать пикники под вишнёвыми деревьями. А здесь, в Бонне, люди просто прогуливаются по улицам, наслаждаясь прекрасными видами. В дни цветения сакуры розовыми становятся и тротуары, и дороги. Их украшают опавшие лепестки. Это добавляет очарования пейзажу.

В 2020-м центр Бонна из-за пандемии закрыли. А в прошлом году люди могли гулять здесь только в масках. Причём туристов почти не было.

Вишню в Бонне посадили более 30 лет назад. Состарившиеся деревья периодически заменяют на молодые. В этом и следующем году здесь высадят одиннадцать новых вишен.

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