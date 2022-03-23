Цветущая сакура украсила аллеи в Вашингтоне

Розовой дымкой окутало знаменитые аллеи в Вашингтоне. Вдоль приливного бассейна пышно цветёт сакура. Это означает, что..

Розовой дымкой окутало знаменитые аллеи в Вашингтоне. Вдоль приливного бассейна пышно цветёт сакура. Это означает, что в город пришла весна.

[Джин Бейкер, туристка из Висконсина]:

«Увидеть цветение сакуры во время первой дальней поездки после пандемии – это словно найти заветную жемчужину». [Энн Армстронг, жительница Вашингтона]:

«Я чувствую себя свободнее, особенно на улице. Приятно снять маску, увидеть лица людей и вдохнуть глоток свежего воздуха».

Полюбоваться цветением сакуры каждый день приходят тысячи людей. Деревья высажены вдоль аллей, ведущих от здания Капитолия к монументу Вашингтона и мемориалу Джефферсона.

Сакуру 100 лет назад подарил Вашингтону мэр Токио. Всего здесь высадили 3000 вишнёвых деревьев. При этом правительство Японии ежегодно заменяет 90 старых вишен на молодые.

Сакура обычно цветёт две-три недели. В это время здесь проводят праздничные мероприятия, включая парад и фестиваль воздушных шаров.

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