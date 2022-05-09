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В Торонто отметили День матери, любуясь цветущей сакурой

В Торонто отметили День матери, любуясь цветущей сакурой

Цветение сакуры и солнечная погода стали настоящим подарком ко Дню матери для жителей Торонто. Сотни людей..

Дата загрузки: 2022-05-10

В Торонто отметили День матери, любуясь цветущей сакурой
Цветение сакуры и солнечная погода стали настоящим подарком ко Дню матери для жителей Торонто. Сотни людей пришли в Хай-парк полюбоваться вишнёвыми деревьями и провести время со своими мамами и детьми.

[жительница Торонто]:
«Сегодня замечательный день, приятно выйти погулять, насладиться погодой и этим лёгким ветерком. И сегодня один из лучших дней в году – День матери».

[жительница Торонто]:
«День просто прекрасный. Наконец-то потеплело. И цветёт сакура. Это праздник!»

[житель Торонто]:
«Я написал несколько стихотворений и купил маме цветы в этот день. А теперь мы празднуем, любуясь цветущей сакурой».

В Торонто растут 2000 вишнёвых деревьев. Их в 1959 году подарило канадскому городу правительство Японии.

День матери в разных странах приходится на разные даты. Так, в США, Канаде и некоторых странах Европы его отмечают во второе воскресенье мая, а в России – в конце ноября.
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