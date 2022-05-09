В Торонто отметили День матери, любуясь цветущей сакурой

Цветение сакуры и солнечная погода стали настоящим подарком ко Дню матери для жителей Торонто. Сотни людей..
Дата загрузки: 2022-05-10
[жительница Торонто]:
«Сегодня замечательный день, приятно выйти погулять, насладиться погодой и этим лёгким ветерком. И сегодня один из лучших дней в году – День матери».
[жительница Торонто]:
«День просто прекрасный. Наконец-то потеплело. И цветёт сакура. Это праздник!»
[житель Торонто]:
«Я написал несколько стихотворений и купил маме цветы в этот день. А теперь мы празднуем, любуясь цветущей сакурой».
В Торонто растут 2000 вишнёвых деревьев. Их в 1959 году подарило канадскому городу правительство Японии.
День матери в разных странах приходится на разные даты. Так, в США, Канаде и некоторых странах Европы его отмечают во второе воскресенье мая, а в России – в конце ноября.
Короткая ссылка на эту страницу: