В Торонто отметили День матери, любуясь цветущей сакурой

[жительница Торонто]:

«Сегодня замечательный день, приятно выйти погулять, насладиться погодой и этим лёгким ветерком. И сегодня один из лучших дней в году – День матери». [жительница Торонто]:

«День просто прекрасный. Наконец-то потеплело. И цветёт сакура. Это праздник!» Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Я написал несколько стихотворений и купил маме цветы в этот день. А теперь мы празднуем, любуясь цветущей сакурой».

Цветение сакуры и солнечная погода стали настоящим подарком ко Дню матери для жителей Торонто. Сотни людей пришли в Хай-парк полюбоваться вишнёвыми деревьями и провести время со своими мамами и детьми.

В Торонто растут 2000 вишнёвых деревьев. Их в 1959 году подарило канадскому городу правительство Японии.

День матери в разных странах приходится на разные даты. Так, в США, Канаде и некоторых странах Европы его отмечают во второе воскресенье мая, а в России – в конце ноября.

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