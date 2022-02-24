34 метра вышивки и пять с половиной лет работы. Но и это не конец, а только..

Шведка уже пять лет вышивает копию 70-метрового гобелена из Байё

34 метра вышивки и пять с половиной лет работы. Но и это не конец, а только середина. Шведка Мия Ханссон взялась создать реплику знаменитого гобелена из Байё. Он был вышит в конце XI века и считается памятником средневекового искусства. Вероятно, над ним трудился не один человек, но шведка справляется без помощников.

Мия живёт в городке Уисбек на востоке Англии. Она заботится о сыне-инвалиде и не работает, поэтому свободного времени достаточно. Иногда женщина вышивает по десять часов в день и не может оторваться.

[Мия Ханссон, вышивальщица]:

«Некоторые, наверное, думают, что я немного помешалась на вышивке. Но мои друзья и родные меня знают. Они знают, что я такая. Не думаю, что они сильно удивились, когда я сказала, что займусь этим».

Гобелен из Байё – это льняное полотно шириной полметра и длиной 68 метров. Хранится в специальном музее во Франции. На вышивке изображены сцены подготовки к Нормандскому завоеванию Англии и битвы при Гастингсе.

При этом шведка совсем не увлекается историей. Однако хочет создать абсолютно точную копию старинного гобелена. Поэтому ей всё же приходится заглядывать в книги и справочники.

Но что же толкнуло женщину на столь грандиозную работу?

[Мия Ханссон, вышивальщица]:

«Мне было очень скучно. Обычно я шила одежду викингов для исторических реконструкций. А шесть лет назад ничего не заказывали. Тогда я подумала: мне нужна работа, которая не закончится быстро».

Так родилась идея вышить гобелен из Байё. Женщина пока ни разу не пожалела о том, что за это взялась. Завершить работу планирует через пять с половиной лет.

Ну а пока незаконченную копию выставят на всеобщее обозрение в местной церкви. Гобеленом можно будет полюбоваться до 12 апреля.

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