В Нигерии взорвали и обстреляли пассажирский поезд, есть жертвы

Не менее семи человек погибли и неизвестное число людей было похищено в ходе вооружённого нападения на..
Дата загрузки: 2022-03-30
Не менее семи человек погибли и неизвестное число людей было похищено в ходе вооружённого нападения на пассажирский поезд в Нигерии. Атака произошла в 25 километрах от Кадуны. Поезд следовал из Абуджи. На его борту было около тысячи пассажиров.
Сначала прогремел взрыв. Пока неизвестно, была ли бомба подложена в вагон или взорвалась на путях. Когда поезд встал, вооружённые люди начали его обстреливать. Некоторые пассажиры успели вызвать помощь.
По данным властей, большинство людей удалось спасти. Некоторые получили ранения. Их доставили в больницу. Однако официальных данных о погибших не сообщается.
[родственник двух пропавших пассажиров]:
«Мы звонили в разные инстанции. Я узнал только то, что некоторых людей похитили, а некоторые были застрелены».
Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за нападение.
[Лаки Ирабор, начальник штаба обороны Нигерии]:
«Это подлый поступок. И я обещаю, что тот, кто стоит за этим, не останется безнаказанным. Сейчас этих людей ищут».
Автомобильная дорога между Абуджей и Кадуной считается очень опасной. Часто на машины нападают боевики. Они либо убивают людей, либо похищают и требуют выкупа. Поэтому многие нигерийцы предпочитают ездить на поезде.
Нападение на железной дороге произошло через два дня после атаки на аэропорт Кадуна. 200 вооружённых злоумышленников ворвались на его территорию и открыли огонь. Погиб сотрудник сил безопасности. Власти были вынуждены призвать на помощь военных.
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