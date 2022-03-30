Не менее семи человек погибли и неизвестное число людей было похищено в ходе вооружённого нападения на..

В Нигерии взорвали и обстреляли пассажирский поезд, есть жертвы

Не менее семи человек погибли и неизвестное число людей было похищено в ходе вооружённого нападения на пассажирский поезд в Нигерии. Атака произошла в 25 километрах от Кадуны. Поезд следовал из Абуджи. На его борту было около тысячи пассажиров.

Сначала прогремел взрыв. Пока неизвестно, была ли бомба подложена в вагон или взорвалась на путях. Когда поезд встал, вооружённые люди начали его обстреливать. Некоторые пассажиры успели вызвать помощь.

По данным властей, большинство людей удалось спасти. Некоторые получили ранения. Их доставили в больницу. Однако официальных данных о погибших не сообщается.

[родственник двух пропавших пассажиров]:

«Мы звонили в разные инстанции. Я узнал только то, что некоторых людей похитили, а некоторые были застрелены».

Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

[Лаки Ирабор, начальник штаба обороны Нигерии]:

«Это подлый поступок. И я обещаю, что тот, кто стоит за этим, не останется безнаказанным. Сейчас этих людей ищут».

Автомобильная дорога между Абуджей и Кадуной считается очень опасной. Часто на машины нападают боевики. Они либо убивают людей, либо похищают и требуют выкупа. Поэтому многие нигерийцы предпочитают ездить на поезде.

Нападение на железной дороге произошло через два дня после атаки на аэропорт Кадуна. 200 вооружённых злоумышленников ворвались на его территорию и открыли огонь. Погиб сотрудник сил безопасности. Власти были вынуждены призвать на помощь военных.

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