Кошки-гиганты захватили кафе в Осаке

Что было бы, если бы мир заполонили кошки-гиганты? Ответ на этот вопрос можно получить в одном..

Что было бы, если бы мир заполонили кошки-гиганты? Ответ на этот вопрос можно получить в одном японском ресторане.

[Юкико Сакагами, посетительница]:

«Кошка шагает между миниатюрами, как Годзилла. Никогда такого не видела, это так интересно!»

Изначально это был просто ресторан с миниатюрами поездов. Но с началом пандемии клиентов становилось всё меньше – поезда никого не привлекали.

[Наоки Тераока, владелец кафе]:

«Передо мной стояла дилемма: закрыть ресторан или продать бизнес по дешёвой цене, чтобы он кому-то пригодился. Пока я мучился этим вопросом, появились кошки, и наша жизнь вдруг изменилась».

Всё началось с того, что работники ресторана подобрали бездомного котёнка, который жил неподалёку. Потом стала наведываться и его мама кошка с другими своими котятами. Хвостатые просто целыми днями резвились в помещении. Особенно они любят сбивать лапами движущиеся поезда.

Владелец кафе установил внутри мини-камеры. Получился удивительный эффект. Теперь посетителей в кафе стало намного больше. Да и кошек здесь уже 14.

[Наоки Тераока, владелец кафе]:

«Из-за пандемии в мире настали непростые времена, поэтому, загрузив видео с кошками в социальные сети, я понял, что даже если это лишь немного позитива для людей, я хочу дать его им».

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