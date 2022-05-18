Крушение Boeing в Китае: самолёт могли разбить преднамеренно

Крушение авиалайнера Boeing в Китае могло быть результатом чьих-то намеренных действий. Об этом сообщает Wall Street..

Крушение авиалайнера Boeing в Китае могло быть результатом чьих-то намеренных действий. Об этом сообщает Wall Street Journal. Издание опирается на сведения, полученные от американских экспертов. В расследовании катастрофы участвует Национальный совет по безопасности на транспорте США. Его специалисты также помогли проанализировать данные чёрных ящиков.

Крушение Boeing 737 произошло 21 марта. Самолёт компании China Eastern Airlines выполнял внутренний рейс Куньмин – Гуанчжоу. Через час после полёта связь с пилотами пропала. Вскоре авиалайнер разбился в горной местности в уезде Тэнсянь на юге Китая. Погибли все 123 пассажира и девять членов экипажа. Для Китая эта авиакатастрофа стала самой смертоносной за последние десятилетия.

Вскоре после крушения в Интернете появилось видео предполагаемого падения самолёта. На нём запечатлено, как лайнер падает почти вертикально – под прямым углом.

В ходе расследования китайские специалисты не нашли доказательств того, что самолёт был технически неисправным. Человеческая ошибка тоже маловероятна. В кабине находились два опытных пилота, налетавших тысячи часов.

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По данным Wall Street Journal, анализ бортовых самописцев показал, что кто-то в кабине пилотов направил самолёт почти в вертикальное снижение. Это мог сделать как лётчик, так и посторонний человек, проникший в кабину.

При этом американским экспертам трудно составить полную картину произошедшего, поскольку китайские коллеги не предоставили им всю информацию о катастрофе.

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