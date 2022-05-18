Крушение Boeing в Китае: самолёт могли разбить преднамеренно

Крушение авиалайнера Boeing в Китае могло быть результатом чьих-то намеренных действий. Об этом сообщает Wall Street..
Дата загрузки: 2022-05-18
Крушение Boeing 737 произошло 21 марта. Самолёт компании China Eastern Airlines выполнял внутренний рейс Куньмин – Гуанчжоу. Через час после полёта связь с пилотами пропала. Вскоре авиалайнер разбился в горной местности в уезде Тэнсянь на юге Китая. Погибли все 123 пассажира и девять членов экипажа. Для Китая эта авиакатастрофа стала самой смертоносной за последние десятилетия.
Вскоре после крушения в Интернете появилось видео предполагаемого падения самолёта. На нём запечатлено, как лайнер падает почти вертикально – под прямым углом.
В ходе расследования китайские специалисты не нашли доказательств того, что самолёт был технически неисправным. Человеческая ошибка тоже маловероятна. В кабине находились два опытных пилота, налетавших тысячи часов.
По данным Wall Street Journal, анализ бортовых самописцев показал, что кто-то в кабине пилотов направил самолёт почти в вертикальное снижение. Это мог сделать как лётчик, так и посторонний человек, проникший в кабину.
При этом американским экспертам трудно составить полную картину произошедшего, поскольку китайские коллеги не предоставили им всю информацию о катастрофе.
Короткая ссылка на эту страницу: