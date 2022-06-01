Опасные стёкла: птицы снова сталкиваются с небоскрёбами в сезон миграции

Небоскрёбы и высокие здания таят большую опасность для птиц. Особенно в период миграции. Пернатые часто врезаются..
Дата загрузки: 2022-06-01
Это Нью-Йорк. Здесь ситуация особенно плачевная из-за огромного числа зданий со стеклянными фасадами.
[Дэн Клем, сотрудник колледжа Мюленберг]:
«Это происходит во всём мире. Везде, где есть птицы и стекло, есть и потенциальные жертвы».
[Дивья Анантараман, таксидермист]:
«Блестящие стёкла создают дезориентирующие отражения. На них можно наклеить плёнки с узором».
Раз в неделю жительница Нью-Йорка Дивья Анантараман превращается в волонтёра. Она исследует улицы на наличие пострадавших птиц. Число мёртвых фиксируют, а раненных привозят в единственный в городе реабилитационный центр. Он называется «Фонд диких птиц».
Здесь им оказывают всю необходимую помощь.
[Рейчел Франк, сотрудница «Фонда диких птиц»]:
«После того, как они прошли реабилитацию и закончили принимать лекарства, мы проверяем, оправились ли птицы после всех травм. Если они хорошо выглядят, мы проверяем их состояние в оранжерее. А потом возвращаем в дикую природу».
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