Дождь мешает поискам на месте крушения самолёта в Китае

Дождь мешает вести поиски на месте крушения пассажирского самолёта на юге Китая. Из-за осадков место трагедии превратилось в месиво грязи.Крушение произошло в понедельник. На борту Boeing 737-800 было 132 человека. Лайнер принадлежал авиакомпании Eastern Airlines и следовал из юго-западного города Кунмин в Гуанчжоу, что в двух часах лёта.

Примерно в то время, когда самолёт должен был начать снижение в пункт назначения, он внезапно потерял высоту и почти вертикально полетел носом вниз.

Он упал в горах провинции Гуанси. На месте крушения образовалась воронка в 20 метров глубиной. В радиусе 30 метров от неё нашли обломки лайнера и один из «чёрных ящиков». По предварительным данным, он выдержал взрыв при падении и исправен. Его уже исследуют. Также ищут второй.

Один фрагмент самолёта также нашли в 10 километрах от места падения. Таким образом поисковый радиус решили расширить.

Специалисты уверены, что выживших нет. При этом, по словам китайских властей, до сих пор не обнаружили ни одного тела.

Причины крушения самолёта тоже пока не называются.

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