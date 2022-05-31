В Непале обнаружили тела почти всех погибших в результате крушения самолёта в Гималаях. Трагический инцидент произошёл..

В Непале нашли тела почти всех пассажиров упавшего самолёта

В Непале обнаружили тела почти всех погибших в результате крушения самолёта в Гималаях.

Трагический инцидент произошёл в воскресенье. Турбовинтовой пассажирский самолёт Twin Otter упал через 15 минут после взлёта из туристического посёлка Покхара, что в 200 километрах от Катманду. По предварительным данным, он врезался в гору в условиях плохой видимости.

На борту было 22 человека, в том числе три члена экипажа. В целом это 16 непальцев, два немца и четыре индийца.

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Рейс должен был длиться всего 20 минут. Самолёт летел в популярный у туристов посёлок Джомсом в районе Мустанг. Это в 80 километрах от Покхара. Лайнер принадлежал частной авиакомпании Tara Air.

Обломки самолёта обнаружили в предгорьях Гималаев на высоте 4000 метров, недалеко от границы с Китаем.

Выживших, скорее всего, нет. Обнаружены тела 21 человека, ещё одного продолжают искать. Поисково-спасательные работы затрудняет плохая погода.

Власти Непала создали специальную комиссию для расследования причин крушения.

При этом такие инциденты в стране – не редкость. Здесь находятся восемь из 14 высочайших пиков планеты, включая Эверест. Погода может меняться очень быстро.

Так, четыре года назад самолёт потерпел крушение при посадке в Катманду. На борту был 71 человек, 51 из них погиб.

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