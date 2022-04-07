Станут ли электрические самолёты будущим авиации?

Этот двухместный самолёт – полностью электрический. Он предназначен для обучения пилотов. Такие используют в лётной школе..

Этот двухместный самолёт – полностью электрический. Он предназначен для обучения пилотов. Такие используют в лётной школе в Шеллефтео на севере Швеции. В самолёте – две электрические батареи. Они заряжаются за полчаса и обеспечивают 50 минут полёта.

Обучение студентов рассчитано на 20 месяцев. За это время они должны налетать 200 часов. Электрические самолёты позволяют сократить вредные выбросы в атмосферу. Но без обычных самолётов также не обойтись. Однако в этой школе их заправляют биотопливом, что тоже помогает беречь природу.

[Олов Хультдин, директор Green Flight Academy]:

«Чтобы пройти полное обучение, нужно тренироваться на разных типах самолётов, в том числе – и на обычных. Когда они тоже станут электрическими, мы полностью обновим свой парк».

В местном аэропорту также задумываются об электрическом будущем авиации. Но пока здесь зелёные технологии используют для более приземлённых целей.

[Роберт Линдберг, директор аэропорта]:

«Для освещения мы используем электричество, полученное от возобновляемых источников энергии. Здание аэропорта отапливаем биогранулами, автомобили тоже работают на биотопливе либо электричестве».

Швеция планирует к 2030 году выполнять без использования ископаемого топлива все внутренние авиарейсы, а к 2045-му – и международные. Некоторые считают, что электрический авиапарк – вполне достижимое будущее. А некоторые не уверены в скором появлении огромных электрических авиалайнеров.

Дело в том, что энергетическая ёмкость литий-ионных батарей в десять раз меньше энергетической ёмкости авиационного керосина. Кроме того, в процессе полёта углеводородное топливо расходуется, и масса самолёта снижается, что, в свою очередь, способствует экономии. Этого преимущества не достичь с электрическими батареями.

Возможно, в будущем будут создавать гибридные самолёты. Это позволит при взлёте использовать двигатель одного типа, а при полёте – другой.

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