Художественная работа, которая скоро полетит на Луну

Это произведение британца Саши Джафри. И уже в конце этого года оно полетит на Луну. Джафри,..

Это произведение британца Саши Джафри. И уже в конце этого года оно полетит на Луну.

Джафри, который живёт в Объединённых Арабских Эмиратах, назвал свою работу «Мы поднимаемся вместе в свете Луны». Это квадратная пластина из золота и алюминия с узорами, которые нанесли на её поверхность с помощью лазеров.

[Саша Джафри, художник]:

«Я хотел создать произведение, которое заново объединит человечество или поможет воссоединиться. В конце концов, он состоит из двух слов: любовь и сострадание. Если бы мы действительно поняли, что означают эти два слова, и действительно активно внедряли бы их в нашу жизнь, то мир изменился бы».

Этот лунный узор представили публике ещё во время ЭКСПО-2020 в Дубае. С тех пор он проходил испытания. Нужно было проверить, как он выдержит экстремальные температуры на лунной поверхности.

Выяснили, что это произведение сможет оставаться там миллионы лет, несмотря на то, что температура там колеблется от минус 173 до плюс 123 градусов по Цельсию.

[Саша Джафри, художник]:

«НАСА не позволяет брать на Луну или в ракету что попало. Работа должна пройти все тесты».

Место, где разместят работу Джафри, станет памятником всемирного наследия.

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