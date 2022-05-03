Кошка, которая гуляет на велосипеде, стала звездой Лондона и Интернета

Знакомьтесь, это Сигрид – пушистая звезда Лондона и социальных сетей. Несколько раз в неделю она совершает..

Знакомьтесь, это Сигрид – пушистая звезда Лондона и социальных сетей. Несколько раз в неделю она совершает велосипедные прогулки по знаковым местам британской столицы. Кошку породы норвежская лесная уже узнают на улице, а в Интернете видео с ней порой набирает миллионы просмотров.

Сигрид и её хозяин Трэвис – американцы. Переехали в Лондон два года назад. Ещё до этого Трэвис повсюду брал кошку с собой – на пляж, в магазин или путешествие на поезде.

[Трэвис Нельсон, владелец кошки]:

«Когда мы решили прокатиться на велосипеде по Лондону, у неё за плечами было четыре года прогулок и приключений. Поэтому, когда я посадил её в велосипедную корзину, она не протестовала, просто сразу же с этим смирилась».

Трэвис всегда пристёгивает кошку к корзине на короткий поводок. Впрочем, выпрыгнуть она не пытается. На случай ветреной погоды у Сигрид есть защитная маска. А в солнечные дни хозяин мажет ей уши специальным кремом – чтобы не обгорели. Для кошки это, пожалуй, самая неприятная процедура.

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У Сигрид есть ещё одна особенность – она глухая. Возможно, поэтому и бесстрашная.

[Трэвис Нельсон, владелец кошки]:

«Не скажу, что это главная причина её спокойного поведения. Но думаю, глухота дополняет её смелую личность и отчасти работает на неё. Для кошки это не инвалидность, а преимущество. Поэтому она лучшая».

Кошка-путешественница к людям всегда добра. Шипит и бросается только на собак. Такие кадры особенно нравятся подписчикам. Их у Сигрид в общей сложности больше 300 тысяч.

Многие компании предлагают Трэвису спонсорство в обмен на показ рекламы. Но мужчина не хочет заваливать ею подписчиков. Говорит, главная его цель – дарить людям хорошее настроение и показывать, как важно любить домашних питомцев. Кроме того, Трэвис пропагандирует здоровый образ жизни, в частности – езду на велосипеде.

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