Посмотреть, как кормят и содержат крокодилов, теперь можно в Австралии. Эта ферма находится на побережье Козерога...

Ананасовые плантации и крокодильи фермы: чем удивляют туристов в Австралии

[Лилиан Левер, владелица фермы]:

«Я очень рада, что на побережье Козерога появилась эта гастрономическая тропа, поскольку у нас много ферм».

Посмотреть, как кормят и содержат крокодилов, теперь можно в Австралии. Эта ферма находится на побережье Козерога. Здесь уже много лет подают гостям блюда из крокодильего мяса. А недавно ферма стала частью нового гастрономического маршрута для туристов.

Раньше побережье Козерога не было популярным у туристов. Но теперь их стараются привлечь, предлагая побывать на фермах, которые производят лучшие в регионе продукты. Такие экскурсии особенно интересны гурманам.

[Мэри Кэрролл, директор организации Capricorn Enterprise]:

«Местные жители и приезжие хотят знать, откуда берётся их еда. Они хотят есть продукты, которые произвели неподалёку, и хотят всё знать о самих производителях».

Проект получил грант от правительства Австралии в рамках поддержки пострадавших от лесных пожаров. Благодаря этому на выжженных когда-то плантациях снова собирают урожай.

[Барри Брукс, владелец ананасовой фермы]:

«Мы скоро вернёмся к прежним объёмам производства. Наша ферма сильно пострадала – больше других ферм в этом районе. Нам выделили некоторую помощь».

А на этой ферме уделяют особое внимание органическому земледелию, сочетая традиционные сельскохозяйственные методы с современными технологиями.

[Росс О’Рейли, владелец фермы]:

«Думаю, чем больше мы вырастим овощей и фруктов, тем дольше люди смогут есть продукты местного производства. Их также используют в нашем ресторане. Именно об этом раньше всегда мечтали».

В гастрономический маршрут входит посещение 46 ферм, рынков, магазинов и ресторанов.

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