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Как запись урчания кошки-мамы помогло спасти бездомного котёнка

Как запись урчания кошки-мамы помогло спасти бездомного котёнка
Как запись урчания кошки-мамы помогло спасти бездомного котёнка

Кошка Мию урчит и мурлычет во время кормления трёх котят. Так она «разговаривает» с детёнышами. Специалисты говорят, что у кошек-мам особое мурлыканье при общении с котятами. Они положительно на него реагируют и могут отличить мурлыканье своей мамы от мурлыканья других кошек.

Одна женщина написала комментарий, что звуки, которые кошка издаёт на видео, помогают спасать бездомных котят. «Я хочу поблагодарить вас за это видео. Оно помогло мне поймать бездомного котёнка, который не хотел ко мне идти. Положив кошачий корм, я включала звук несколько раз. Бедный малыш сразу же вышел, услышав мурлыканье кошки, он мяукал как сумасшедший. Это помогло мне спасти ему жизнь».

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