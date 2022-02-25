В Аргентине спасают обгоревших животных в Национальном парке

Выжженное поле на северо-востоке Аргентины. Здесь, в провинции Корриентес, уже несколько месяцев полыхают лесные пожары. Это..
Дата загрузки: 2022-02-25
[София Хэйнонен, директор фонда Rewilding Argentina]:
«То, что происходит сейчас – экстраординарно. Мы столкнулись с событием огромных масштабов, которого никогда раньше не видели».
Огонь уже выжег треть территории национального парка.
[София Хэйнонен, директор фонда Rewilding Argentina]:
«В некоторых частях Иберы животные оказались в ловушке. Они привыкли использовать болота и горы как убежище, но в этом случае засуха высушила много ручьёв, лагун и часть гор».
Пострадавшим помогают в местном реабилитационном центре.
[Эрик Пелозо, сотрудник реабилитационного центра Agura]:
«Реальные последствия ещё предстоит увидеть. Мы только что начали спасать пострадавших животных. Многие обгорели, у многих проблемы с дыханием. И им больше негде жить. Им некуда возвращаться, когда пожары закончатся».
Специалисты отмечают, что у разных животных – разные шансы спастись от огня. К примеру, капибары и олени бегают быстро, а медведи и змеи передвигаются медленнее.
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