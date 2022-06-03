В Японии сделали прочный бетон из пищевых отходов

Эта лаборатория Токийского университета одновременно напоминает большую кухню и мастерскую. Здесь двое исследователей колдуют над пищевыми..

Эта лаборатория Токийского университета одновременно напоминает большую кухню и мастерскую. Здесь двое исследователей колдуют над пищевыми отходами. Первый этап – это сушка. Потом – измельчение. После этого готовую фракцию отправляют в пресс.

На выходе получается вот такая плитка. Учёный Юя Сакаи говорит, что она способна заменить бетон. Специализация Сакаи – промышленные науки. Он разработал технологию производства бетона из остатков пищи.

[Юя Сакаи, учёный]:

«Сначала я экспериментировал с деревом. Измельчал древесину, потом прессовал её, одновременно нагревая. Затем решил взять другие растительные материалы, такие как чайные листья».

Результат был хорошим. Тогда учёный обратил внимание и на другие пищевые отходы. Для производства подошли апельсиновые корки, луковая шелуха, кофейная гуща и листья капусты.

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Однако успех пришёл не сразу.

[Кота Матида, директор стартапа Fabula]:

«Было трудно идеально сформировать бетон. Когда мы прессовали частицы, они не формировались должным образом и крошились, а иногда плавились. У нас было много проб и ошибок».

Исследователи не хотели добавлять искусственные пластификаторы, поэтому стали экспериментировать с давлением и температурой нагрева.

Теперь, по словам Сакаи, прочность продукта на изгиб и осевое растяжение в четыре раза выше, чем у обычного бетона. При этом есть и недостатки. Органический бетон намокает от воды; кроме того, его могут поедать насекомые. Эту проблему решают с помощью натурального японского лака уруси.

По мнению разработчиков, у их продукта есть будущее. Его производство может сократить количество пищевых отходов, которые при гниении выделяют метан и загрязняют воздух. Органический бетон можно использовать вторично, причём этот цикл будет бесконечным. Ну а если он больше не будет нужен, то его можно закопать в землю. Там он распадётся, не причинив вреда.

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