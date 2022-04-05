Экологичная сталь: Швеция надеется заменить уголь на воздух

Доменные печи выплавляют сталь в течение сотен лет. Но экологи жалуются, что производство этого металла приводит..

Доменные печи выплавляют сталь в течение сотен лет. Но экологи жалуются, что производство этого металла приводит к выбросам огромного объёма СО2.

Так, на каждую тонну стали приходится 1,8 тонны углерода.

На заводах шведского сталелитейного гиганта SSAB на севере Швеции используют всё те же проверенные временем технологии.

[Моника Кинтейро, менеджер завода]:

«Мы загружаем в доменную печь железорудные окатыши, а это оксиды железа. Затем мы смешиваем его слоями с коксовым углём, а затем вдуваем горячий воздух в доменную печь, и кокс плавит железо. В виде выбросов мы получаем CO2».

Впрочем, в стране уже тестируют новую технологию. Небольшой высокотехнологичный завод значительно сократит объёмы выбросов. Коксовый уголь здесь заменяют на водород.

[Микаэль Нордландер, эколог]:

«У нас есть шанс перестать использовать ископаемое топливо в промышленности и переключиться на электроэнергию из чистых источников».

Газообразный водород производится из воды с использованием возобновляемой электроэнергии. Вместо CO2 отходами становится водяной пар.

Полученное сырьё потом плавят в электрической печи.

[Мартин Пэй, технолог завода]:

«Мы получаем металл, а затем вместо него получаем водяной пар. Водяной пар можно конденсировать, рециркулировать, повторно использовать в процессе. Таким образом, мы действительно устраняем основную причину выбросов углекислого газа при производстве стали».

Первую сталь по новой технологии произвели в июне прошлого года, но всего несколько сотен тонн. Завод пока небольшой и экспериментальный.

К 2026 году планируется построить более крупный демонстрационный завод и начать коммерческие поставки.

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