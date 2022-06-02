Смелый австралийский чиновник зачерпывает отходы человеческой жизнедеятельности и оценивает их запах. [Даррен Пауэр, мэр города Логан

Топливо из отходов человека: уникальный завод в Австралии

[Даррен Пауэр, мэр города Логан]:

«Канализацией не пахнет».

Смелый австралийский чиновник зачерпывает отходы человеческой жизнедеятельности и оценивает их запах.

Это первый в Австралии завод по переработке твёрдых биологических отходов. Его запустили, и он уже начал производить экологически чистое топливо.

[Майк Бастерфилд, менеджер Logan Water]:

«Это довольно сложный инженерный проект».

Завод использует сточные воды. Саму жидкость испаряют, потом остаток сжигают в печи. Образующиеся газы используются для питания установки. В остатке получают вещество под названием биоуголь.

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[Майк Бастерфилд, менеджер Logan Water]:

«Идея действительно возникла из-за проблемы с грузоперевозками. Мы отправляем огромное количество грузовиков, используя много дизельного топлива. Это очень дорого».

Теперь город обещает, что сократит выбросы углерода примерно на 6000 тонн в год.

[Даррен Пауэр, мэр города Логан]:

«Это подталкивает нас к углеродной нейтральности и, очевидно, помогает миру преодолеть проблемы. Если бы такой завод был в Китае, если бы они были повсюду, мир бы стал намного лучше».

На строительство завода потратили около 20 миллионов долларов США.

Биоуголь будут использовать в качестве высококачественного удобрения в сельскохозяйственном секторе и для производства стройматериалов.

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