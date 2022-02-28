Древнеримский Вал Адриана разрушается из-за изменения климата

На севере Англии археологи вступили в гонку со временем. Они пытаются сохранить как можно больше драгоценных..
Дата загрузки: 2022-02-28
На севере Англии археологи вступили в гонку со временем. Они пытаются сохранить как можно больше драгоценных останков Вала Адриана. Это было древнеримское укрепление длиной 117 километров.
Причина в том, что торфяные болота высыхают и земля под ограждением проседает. А именно болота очень хорошо сохраняли Вал в своей бедной кислородом среде.
Теперь же древнее сооружение оголяется и подвергается воздействию окружающей среды.
[Эндрю Бирли, археолог]:
«В этом году мы отмечаем 1900-летний юбилей Вала Адриана. Но наши мысли заняты тем, что будет с этим памятником дальше. Как нам теперь его сохранять?»
Впрочем, даже сильные дожди не могут исправить ситуацию. Наоборот, они размывают оставшийся торф, ускоряя процесс разрушения Вала.
В музее римской армии собраны многие ценные римские артефакты.
Здесь есть единственная сохранившаяся перьевая опушка со шлема римского центуриона. Её сберегли именно торфяные болота.
В них также нашли кожаный ботинок, когда-то принадлежавший римскому малышу.
Такого рода находки помогают историкам и археологам лучше понять, как жили и работали римляне.
Огромная длина стены, 117 километров, означает, что есть обширные области, которые ещё не исследовали. И теперь, возможно, исследовать их уже не удастся.
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