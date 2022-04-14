Британская компания выпускает экологически чистые пасхальные яйца

Никаких компромиссов при создании шоколада. Под таким девизом работает эта небольшая компания в Фалмуте на юго-западе..
Дата загрузки: 2022-04-14
Никаких компромиссов при создании шоколада. Под таким девизом работает эта небольшая компания в Фалмуте на юго-западе Англии. Здесь делают качественную и экологически чистую продукцию.
Например, вот такие гигантские пасхальные яйца. Для их производства закупают какао-бобы в Сьерра-Леоне. Вырученные деньги идут там на сохранение тропических лесов. В этом году к шоколаду добавляют цедру апельсина. Её предоставило местное кафе.
[Майк Лонгман, основатель компании Chocolarder]:
«Большинство выбирают простой путь: покупают полуфабрикат, растапливают его – и вуаля – получился шоколад. А вкус, процесс производства, поставщики, этика – всё как будто забыто».
Во время производства в шоколад не добавляют пальмового масла и эмульгаторов. А делают его на старинном оборудовании. Некоторым агрегатам уже сто лет.
[Джеймс Хилл, сотрудник компании Chocolarder]:
«У нас есть просто феноменальная машина. Она называется трёхвалковая мельница. Такую не часто увидишь. Мы знаем, что их осталось две или три в мире. И суть в том, что мы уверены в качестве помола. Продукт получается однородным и плотным».
Здесь делают молочный, чёрный и белый шоколад. Упаковку используют только экологичную – никакого полиэтилена. Стоит шоколад дорого. Например, большое пасхальное яйцо обойдётся в 26 фунтов стерлингов. Это 30 евро или 2700 рублей.
[покупательница]:
«Мне нравится роскошный вкус этого шоколада. Как бы это объяснить? Он безупречный, и можно почувствовать отличие от другого шоколада. Некоторые удивляются: а есть ли какая-то разница? Она есть».
Компания продаёт свою продукцию в собственном магазине, на ярмарках и в элитных универмагах Selfridges.
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