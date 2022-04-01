fb pixel
Телеканал NTD

Кожу из грибов без примесей пластика придумал американский стартап

Кожу из грибов без примесей пластика придумал американский стартап

Кожа из грибов. Такую разработку тестирует калифорнийская биотехнологическая компания MycoWorks. Она обещает, что уже в недалеком..

Дата загрузки: 2022-04-01

Кожу из грибов без примесей пластика придумал американский стартап
Кожа из грибов. Такую разработку тестирует калифорнийская биотехнологическая компания MycoWorks. Она обещает, что уже в недалеком будущем из такого материала будут делать изысканные сумочки и сиденья спортивных авто.

А материал, из которого делают заменитель кожи, – это мицелий: вегетативное тело грибов, которое по виду напоминает корень под землёй.

На выставке в Нью-Йорке компания показывает альтернативу кожи разного цвета и текстуры. Материал называли рейши.

[Мэтт Скаллин, глава MycoWorks]:
«Это наш запатентованный способ выращивания мицелия в плотную и прочную структуру. Этот материал очень универсальный. Мы можем настраивать его свойства по мере роста. Сегодня его характеристики даже лучше, чем у кожи».

Компания уже сотрудничает с люксовым брендом Hermes. Позже в этом году обещают выпустить коллекцию культовых сумок из рейши.

[София Ванг, соосновательница MycoWorks]:
«В следующем году мы увидим наши товары на Пятой авеню, на улицах, в руках у знаменитостей».

В мире существует много заменителей кожи. Некоторые очень прочные. Но по словам создателя компании, рейши имеет ряд преимуществ.

[Мэтт Скаллин, глава MycoWorks]:
«Наш материал отличается тем, что в нём вообще нет пластика. Это высококачественный натуральный материал, который имеет такие же характеристики, что и кожа, на ощупь такой же, как кожа животных».

Представители MycoWorks говорят, что ведут переговоры с другими модными брендами, а ещё строят фабрику, которая сможет производить миллионы килограммов рейши в год.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...