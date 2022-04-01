Кожу из грибов без примесей пластика придумал американский стартап

Кожа из грибов. Такую разработку тестирует калифорнийская биотехнологическая компания MycoWorks. Она обещает, что уже в недалеком..

Кожа из грибов. Такую разработку тестирует калифорнийская биотехнологическая компания MycoWorks. Она обещает, что уже в недалеком будущем из такого материала будут делать изысканные сумочки и сиденья спортивных авто.

А материал, из которого делают заменитель кожи, – это мицелий: вегетативное тело грибов, которое по виду напоминает корень под землёй.

На выставке в Нью-Йорке компания показывает альтернативу кожи разного цвета и текстуры. Материал называли рейши.

[Мэтт Скаллин, глава MycoWorks]:

«Это наш запатентованный способ выращивания мицелия в плотную и прочную структуру. Этот материал очень универсальный. Мы можем настраивать его свойства по мере роста. Сегодня его характеристики даже лучше, чем у кожи».

Компания уже сотрудничает с люксовым брендом Hermes. Позже в этом году обещают выпустить коллекцию культовых сумок из рейши.

[София Ванг, соосновательница MycoWorks]:«В следующем году мы увидим наши товары на Пятой авеню, на улицах, в руках у знаменитостей».

В мире существует много заменителей кожи. Некоторые очень прочные. Но по словам создателя компании, рейши имеет ряд преимуществ.

[Мэтт Скаллин, глава MycoWorks]:«Наш материал отличается тем, что в нём вообще нет пластика. Это высококачественный натуральный материал, который имеет такие же характеристики, что и кожа, на ощупь такой же, как кожа животных».

Представители MycoWorks говорят, что ведут переговоры с другими модными брендами, а ещё строят фабрику, которая сможет производить миллионы килограммов рейши в год.

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