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Как молоко производят из отходов ликёроводочного завода

Как молоко производят из отходов ликёроводочного завода

На этом участке площадью сто гектаров в Австралии работает уже третье поколение фермеров. И хотя технологии..

Дата загрузки: 2022-05-10

Как молоко производят из отходов ликёроводочного завода
На этом участке площадью сто гектаров в Австралии работает уже третье поколение фермеров. И хотя технологии постоянно совершенствуются, эти производители придумали доступный и недорогой способ увеличить производство, не прибегая к инновациям.

Скотину кормят жидкостью, которая остаётся в котле после перегонки рома. Здесь её называют «дандер». Она безалкогольная, и коровы её любят.

[Рэй Дивир, фермер]:
«Дандер определённо заставляет коров возвращаться домой. Они хотят попасть домой и его попить».

И такой продукт значительно увеличил производство молока.

[Рэй Дивир, фермер]:

«С каждых четырёх литров получается литр молока. При этом он дешевле, чем зерно, другие отходы или корма, которые дают коровам».

Отходы фермер берёт на фабрике неподалёку, которая производит спиртные напитки, в частности ром.

[Мэтт Хобсон, совладелец винокурни]:
«Мы замкнули цикл, и это невероятно. Прекрасно осознавать, что наши отходы используют повторно».

А продукцию на ликёроводочный завод закупают у местных поставщиков. Например, у Гордона, который выращивает ананасы. Его семья занимается фермерством последние 84 года. Его участок – один из самых больших в регионе.
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