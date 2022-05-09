Как молоко производят из отходов ликёроводочного завода

На этом участке площадью сто гектаров в Австралии работает уже третье поколение фермеров. И хотя технологии..
Дата загрузки: 2022-05-10
Скотину кормят жидкостью, которая остаётся в котле после перегонки рома. Здесь её называют «дандер». Она безалкогольная, и коровы её любят.
[Рэй Дивир, фермер]:
«Дандер определённо заставляет коров возвращаться домой. Они хотят попасть домой и его попить».
И такой продукт значительно увеличил производство молока.
[Рэй Дивир, фермер]:
«С каждых четырёх литров получается литр молока. При этом он дешевле, чем зерно, другие отходы или корма, которые дают коровам».
Отходы фермер берёт на фабрике неподалёку, которая производит спиртные напитки, в частности ром.
[Мэтт Хобсон, совладелец винокурни]:
«Мы замкнули цикл, и это невероятно. Прекрасно осознавать, что наши отходы используют повторно».
А продукцию на ликёроводочный завод закупают у местных поставщиков. Например, у Гордона, который выращивает ананасы. Его семья занимается фермерством последние 84 года. Его участок – один из самых больших в регионе.
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