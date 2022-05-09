На этом участке площадью сто гектаров в Австралии работает уже третье поколение фермеров. И хотя технологии..

Как молоко производят из отходов ликёроводочного завода

На этом участке площадью сто гектаров в Австралии работает уже третье поколение фермеров. И хотя технологии постоянно совершенствуются, эти производители придумали доступный и недорогой способ увеличить производство, не прибегая к инновациям.

Скотину кормят жидкостью, которая остаётся в котле после перегонки рома. Здесь её называют «дандер». Она безалкогольная, и коровы её любят.

[Рэй Дивир, фермер]:

«Дандер определённо заставляет коров возвращаться домой. Они хотят попасть домой и его попить».

И такой продукт значительно увеличил производство молока.

[Рэй Дивир, фермер]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Отходы фермер берёт на фабрике неподалёку, которая производит спиртные напитки, в частности ром.

[Мэтт Хобсон, совладелец винокурни]:

«Мы замкнули цикл, и это невероятно. Прекрасно осознавать, что наши отходы используют повторно».

А продукцию на ликёроводочный завод закупают у местных поставщиков. Например, у Гордона, который выращивает ананасы. Его семья занимается фермерством последние 84 года. Его участок – один из самых больших в регионе.

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