Наводнения в Бангладеш: миллионы людей остались без крова

На Бангладеш обрушились наводнения, которые уже назвали сильнейшими за последние десятки лет. Их принёс сезон дождей...

На Бангладеш обрушились наводнения, которые уже назвали сильнейшими за последние десятки лет. Их принёс сезон дождей.

В низинах на северо-востоке миллионы людей остались без крова.

За выходные не менее 25 человек погибли в результате удара молний и схода оползней.

[житель Читтагонга]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Уровень воды во многих реках поднялся до опасных отметок. Ситуацию усугубил ливневый сток с индийских гор.

Более четырёх миллионов человек оказались в бедственном положении. На помощь людям направили тысячи полицейских и военных.

По данным властей, около 3 миллионов 100 тысяч человек были вынуждены покинуть дома. 200 тысяч из них разместились в правительственных временных убежищах или на возвышенностях.

В Индии и Бангладеш в последние годы наблюдаются экстремальные погодные условия, что приводит ко многим бедам. Учёные предупреждают, что изменение климата может принести ещё больше проблем, особенно в низинах и густонаселённых районах этих стран.

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