fb pixel
Телеканал NTD

Наводнения в Бангладеш: миллионы людей остались без крова

Наводнения в Бангладеш: миллионы людей остались без крова

На Бангладеш обрушились наводнения, которые уже назвали сильнейшими за последние десятки лет. Их принёс сезон дождей...

Дата загрузки: 2022-06-20

Наводнения в Бангладеш: миллионы людей остались без крова

На Бангладеш обрушились наводнения, которые уже назвали сильнейшими за последние десятки лет. Их принёс сезон дождей.

В низинах на северо-востоке миллионы людей остались без крова.

За выходные не менее 25 человек погибли в результате удара молний и схода оползней.

[житель Читтагонга]:

«Я потерял двух своих внуков».

Уровень воды во многих реках поднялся до опасных отметок. Ситуацию усугубил ливневый сток с индийских гор.

Более четырёх миллионов человек оказались в бедственном положении. На помощь людям направили тысячи полицейских и военных.

По данным властей, около 3 миллионов 100 тысяч человек были вынуждены покинуть дома. 200 тысяч из них разместились в правительственных временных убежищах или на возвышенностях.

В Индии и Бангладеш в последние годы наблюдаются экстремальные погодные условия, что приводит ко многим бедам. Учёные предупреждают, что изменение климата может принести ещё больше проблем, особенно в низинах и густонаселённых районах этих стран.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...