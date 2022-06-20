Наводнения в Бангладеш: миллионы людей остались без крова

На Бангладеш обрушились наводнения, которые уже назвали сильнейшими за последние десятки лет. Их принёс сезон дождей...
Дата загрузки: 2022-06-20
На Бангладеш обрушились наводнения, которые уже назвали сильнейшими за последние десятки лет. Их принёс сезон дождей.
В низинах на северо-востоке миллионы людей остались без крова.
За выходные не менее 25 человек погибли в результате удара молний и схода оползней.
[житель Читтагонга]:
«Я потерял двух своих внуков».
Уровень воды во многих реках поднялся до опасных отметок. Ситуацию усугубил ливневый сток с индийских гор.
Более четырёх миллионов человек оказались в бедственном положении. На помощь людям направили тысячи полицейских и военных.
По данным властей, около 3 миллионов 100 тысяч человек были вынуждены покинуть дома. 200 тысяч из них разместились в правительственных временных убежищах или на возвышенностях.
В Индии и Бангладеш в последние годы наблюдаются экстремальные погодные условия, что приводит ко многим бедам. Учёные предупреждают, что изменение климата может принести ещё больше проблем, особенно в низинах и густонаселённых районах этих стран.
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