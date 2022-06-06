Масштабный пожар и мощный взрыв унесли жизни не менее 49 человек на контейнерном складе на юго-востоке..

Пожар и взрыв на складе в Бангладеш унесли почти 50 жизней

Масштабный пожар и мощный взрыв унесли жизни не менее 49 человек на контейнерном складе на юго-востоке Бангладеш. В числе погибших – пятеро пожарных. Ещё 300 человек, включая пожарных и полицейских, получили ранения разной степени тяжести. Также многие пропали без вести.

Инцидент произошёл в городе Ситакунда, в 40 километрах от крупного порта Читтагонг. На складе хранились примерно 4000 контейнеров. Пожар начался вечером 4 июня. На место происшествия быстро прибыли сотни пожарных, а также полицейские и волонтёры. Когда они тушили пламя, прогремел сильный взрыв. В близлежащих зданиях выбило стёкла, ударную волну почувствовали в радиусе четырёх километров.

По версии следствия, огонь добрался до контейнера с перекисью водорода, и он взорвался. После этого произошло ещё несколько взрывов. Возможно, загорелись другие контейнеры с химическими веществами.

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Распространение огня не удалось остановить до сих пор. Его продолжают тушить 19 пожарных расчётов. На помощь вызвали специалистов по взрывчатым веществам из вооружённых сил Бангладеш.

Тем временем сотни людей ищут пропавших родственников по больницам.

[брат пропавшего во время пожара]:

«Той ночью за десять минут до пожара я разговаривал с братом. После этого с ним больше не было связи. Мы пока не знаем, в каком он состоянии и где находится».

Представитель местных властей сообщил, что на контейнерном складе находится одежда на миллионы долларов. Её должны были отправить в западные страны.

В Бангладеш дешёвая рабочая сила, поэтому известные международные компании строят здесь швейные фабрики. Благодаря этому страна стала вторым по величине экспортёром одежды в мире. Однако здесь плохо соблюдаются правила безопасности, что неоднократно приводило к трагедиям.

За последние 17 лет в Бангладеш произошло 12 производственных катастроф, включая пожары, обрушения зданий и утечки химических веществ. В результате этих происшествий погибло более 1000 человек.

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