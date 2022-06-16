Чернокожий сокольничий: 51-летний житель Вашингтона меняет жизнь

Родни Стоттс – один из немногих чернокожих сокольничих в Соединенных Штатах. За его плечами торговля наркотиками..

Родни Стоттс – один из немногих чернокожих сокольничих в Соединенных Штатах. За его плечами торговля наркотиками и криминальное прошлое. 51-летний мужчина уверен, что его жизнь изменила целебная сила дикой природы.

[Родни Стотс, сокольничий]:

«Разрушить свою жизнь можно за секунду. Один глупый порыв, и судьба искалечена».

В 90-е Родни жил в одном из самых суровых районов Вашингтона. Отца убили, мать пристрастилась к наркотикам. Друзья один за другим гибли в уличных разборках. Надежды на хорошее будущее у юноши не было.

Но всё изменила инициатива голливудского режиссера и защитника природы Роберта Никсона. Он хотел очистить сильно загрязненную реку Анакостия. Для этого нанял девять местных юношей. Среди них был и Родни.

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[Роберт Никсон, основатель инициативы]:

«Мне говорили: “Зачем тебе туда? Вряд ли кто-то там интересуется защитой природы”. А я решил попробовать. Это был отличный урок. До сих пор эти парни и девчонки поражают меня своим талантом и самоотверженностью. Все эти 30 лет. Так мы восстановили акваторию Анакостии».

Ребята в том числе помогали вернуть в город белоголовых орланов. Однако с наркоторговлей Родни завязать не удалось – в 2002-ом он ненадолго попал в тюрьму. Выйдя оттуда, решил окончательно уйти в экологию. Начал обучать юных защитников природы в организации своего старого наставника Никсона.

[Родни Стотс, сокольничий]:

«Я говорю людям: “Идите к ручью, сядьте и десять минут послушайте шум воды. Выключите телефон”».

Однако когда Родни решил стать профессиональным сокольничим, снова столкнулся с трудностями. Нужно было найти спонсора, но его не воспринимали всерьёз.

[Родни Стотс, сокольничий]:

«Сначала люди смеялись, потому что никто ещё не видел чернокожих сокольничих. Как-то раз я позвонил одному парню. Он сказал: «Так ты чёрный?» Я ответил: «Да». Он сказал: «Чернокожие люди не учат птиц, вы их едите. Это не курица, а ястребы и соколы». В общем, поиск спонсора занял время».

Год назад Родни, наконец. получил звание «мастер-сокольничий». Теперь своим примером вдохновляет других парней из неблагополучных районов.

[Родни Стотс, сокольничий]:

«Чем больше я отдаляюсь от старой жизни, тем счастливее становлюсь. Моя мама счастлива. Я больше не ношу оружие. Я не делаю того, что делал раньше. Теперь я не нервничаю, слыша сирену полиции или скорой помощи. Я знаю, что это не за мной».

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