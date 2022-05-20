Кофе на мыло: бедные женщины Конго строят бизнес

Раньше эти женщины тяжело работали в полях у своей деревни на востоке Демократической Республики Конго. Денег..

Раньше эти женщины тяжело работали в полях у своей деревни на востоке Демократической Республики Конго. Денег едва хватало, чтобы накормить семью.

Теперь они – бизнесвумен. Их продукт – кофе. Хоть и собирают вручную, но зато свой. Благодаря кооперативу, объединяющему мелких фермеров, бедные жительницы Конго бесплатно получают саженцы и обретают уверенный доход.

[Соланж Квиджа Кахирири, основательница кооператива]:

«Если взглянуть на индустрию кофе, в ней по-прежнему доминируют мужчины. Женщины работают в полях. Очень мало женщин становятся полноправными участниками рынка».

В ДР Конго выращивают робусту и арабику. В этой части Центральной Африки климат – с постоянной температурой и влажностью на протяжении года, а потому кофейные зёрна – высокого качества с богатым и насыщенным вкусом.

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Однако женщины пошли дальше. Занимаются переработкой сырья. Их визитная карточка – кофейное мыло. На этой фабрике сотня женщин производит по 5000 кусков в неделю.

[Маман Нсимир, участница кооператива]:

«У нас очень хороший кофейный кооператив. Теперь я могу накормить семью».

Но работа тяжелая. Полностью ручная из-за частых отключений электричества. Порой – на две недели. Процесс изготовления кофейного мыла занимает три недели.

Ещё одна проблема – отсутствие дорог. Фермы обычно находятся в отдалённых сельских районах, откуда доставить кофе на производство – задача сложная. Но женщины всё равно рады тем возможностям, что уже имеют.

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