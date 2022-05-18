Бандиты вынудили семью из 32 человек бросить плантацию

Семья из 32 человек была вынуждена бросить процветающий бизнес и бежать из Мексики. Этим людям принадлежала..

Семья из 32 человек была вынуждена бросить процветающий бизнес и бежать из Мексики. Этим людям принадлежала плантация авокадо в штате Мичоакан. Плоды этого дерева называют «зелёным золотом Мексики». Но есть у них и другое название – «кровавый алмаз».

Считается, что доход от выращивания авокадо сопоставим с прибылью от наркоторговли. Из-за этого мексиканские преступные группировки, в том числе наркокартели, уже много лет борются за контроль над «авокадным бизнесом».

Наступило время, когда и Майра Пенья стала получать сообщения с прямыми угрозами. Бандиты требовали освободить для них землю.

[Майра Пенья, бывшая владелица плантации авокадо]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Мы в основном думали о детях. Если шли куда-нибудь, детей с собой не брали. Боялись, что с нами или с ними что-нибудь случится».

Жизнь стала невыносимой. Взрослые решили спасать себя и детей. Все вместе добрались до пограничного города Тихуана. Там подали запрос на убежище в США. Им его предоставили. До этого семь месяцев жили в миграционном лагере.

Теперь все 32 человека отправляются в Калифорнию. Там их ждут родственники.

[Бригит Бальтосар, сотрудница организации Al Otro Lado]:

«Я никогда раньше не видела такой большой семьи. Рада, что эти люди могут переехать (в Соединённые Штаты) и воссоединиться с родственниками. Печально только то, что они уезжают в чужую страну не в поисках работы, а спасая свою жизнь».

Мексика – крупнейший производитель авокадо в мире. Её доля в мировой торговле авокадо – 45%. Основное производство сосредоточено в штате Мичоакан. Там плантации авокадо занимают 106 тысяч гектаров. Урожайность достигает от четырёх до восьми тонн с гектара. Этот показатель в два раза выше, чем в американском штате Калифорния.

При этом некоторые зарубежные рестораны не закупают мексиканские авокадо, поскольку хотят избежать возможного финансирования организованной преступности.

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