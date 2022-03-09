Девочка стала ходить вопреки прогнозам врачей

Эта история началась в январе 2017 года. Тогда американской девочке Натали из штата Южная Каролина было 11 лет. Утром она пожаловалась на боль в спине, но родители не придали этому большого значения, и девочка пошла в школу.

Натали вспоминает, что у неё начала неметь нога. Она не понимала, что происходит. В школе ей стало хуже. Возвращаясь домой, она упала в обморок на автобусной остановке. Девочку отвезли в больницу. «Врачи не могли объяснить причину происходящего с дочкой», – вспоминает мама девочки.

На следующий день Натали проснулась с параличом нижней части тела. Врачи сказали родителям, что девочка перенесла спинальный инсульт и никогда не сможет ходить. Но отец девочки ответил врачам: «Моя дочка докажет, что вы ошибаетесь».

Родители решили не говорить дочке о диагнозе, чтобы у неё не опустились руки. Сначала Натали была совсем беспомощной. Потом начался путь восстановления. Девочка прошла курс реабилитации. Она научилась ходить с помощью ходунков. «Сейчас я работаю над тем, чтобы делать больше шагов без посторонней помощи», – сказала она.

Натали рассказала, что справлялась с трудностями благодаря поддержке родителей. «Если бы не они, я не добилась бы таких успехов. Поэтому мой совет – боритесь за себя и не сдавайтесь».

Сейчас Натали учится в средней школе и мечтает стать детской медсестрой.