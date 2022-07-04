В мире существует всего два мегаполиса с населением более 10 миллионов человек, где крупные кошки размножаются,..

От Мумбаи до Лос-Анджелеса: люди учатся жить в соседстве с большими кошками

В мире существует всего два мегаполиса с населением более 10 миллионов человек, где крупные кошки размножаются, охотятся и охраняют территорию в черте города.

Это Мумбаи и Лос-Анджелес. В первом живут леопарды, а во втором – пумы.

Учёные говорят, что большие кошки становятся всё ближе к городским джунглям, и что людям уже приходится адаптироваться. А с изменением климата и растущей урбанизацией проблема может стать шире.

В Лос-Анджелесе смертельных случаев нападения пум на людей не было. Но в 2021 году большая кошка напала на ребёнка.

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В Мумбаи основной ареал леопардов находится в национальном парке Санджая Ганди. А вокруг живут десятки тысячи людей.

В 2010 году в городе от нападения леопардов погибло 20 человек. Самый недавний случай был в 2017-м. Тогда погибла 4-летняя дочь этой семейной пары.

[Мутту Вели, отец погибшей девочки]:

«Мне грустно, когда о ней думаю. Моя дочь погибла, она не вернётся. Ей было всего четыре года».

Леопарды в Мумбаи приспособились к охоте на бездомных собак, которые часто бродят по мусорным свалкам. На людей большие кошки бросаются только в случаях, когда те загоняют их в тупик либо на них нападают.

Все местные дети знают главное правило.

[Пурви, местная жительница]:

«Когда видишь леопарда, не нужно его беспокоить, а то он может напасть».

При этом и в Мумбаи, и в Лос-Анджелесе поняли, что попытки отловить, убить или переселить кошек не помогут.

Учёные говорят, что лучший выход – строительство специальных природных переходов через шоссе, которые позволили бы соединить фрагментированные участки лесов.

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