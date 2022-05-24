В Австралии юных аборигенов стали учить на полицейских

Эти юные австралийцы – дети аборигенов. Возможно, через несколько лет они станут полицейскими. Полиция штата Виктория..

Эти юные австралийцы – дети аборигенов. Возможно, через несколько лет они станут полицейскими. Полиция штата Виктория взяла их на обучение и стажировку.

[Дэниел Спитери, студент]:

«Это немного безумно и весело, мне нравится. Ходить каждую среду в полицейский участок и встречаться со всеми – это здорово».

Студентам рассказывают обо всех аспектах полицейской службы. Помимо теории, есть практика. В числе прочего нужно научиться верховой езде и работе со служебными собаками.

[Лия Мюррей-Ноубл, студентка]:

«Всё это очень интересно. На каждом занятии учишься чему-то новому, и нет двух одинаковых дней».

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Сержант Джеймс Иган проработал в полиции почти 40 лет. Сейчас совмещает службу с преподаванием. Говорит, что очень трудно привлекать к учёбе детей коренных народов. У аборигенов издавна натянутые отношения с людьми в форме.

[Джеймс Иган, полицейский]:

«Мы надеемся, что эта программа разрушит барьер и поможет им понять, что униформа символизирует помощь и никак не связана с историей прошлого».

Впрочем, некоторые юристы критикуют пилотный проект правоохранителей. Они считают его попыткой за счёт аборигенов решить проблему нехватки кадров.

[Юсуф Мохамуд, юрист]:

«Полиция Виктории должна сама навести у себя порядок, а не заставлять молодых аборигенов делать это вместо них».

Полицейские приводят собственные аргументы.

[Джексон Какаду, полицейский]:

«Если студенты не вернутся к нам, ничего страшного. Мы просто готовим этих молодых людей к успешной карьере в любой области, которую они выберут».

Обучение студентов рассчитано на два года.

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