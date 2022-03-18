Пианистка стала кондитером и печёт роскошные торты

На лирическую мелодию похож этот торт, богато украшенный разноцветными бутонами. Такие съедобные произведения искусства рождаются в..

На лирическую мелодию похож этот торт, богато украшенный разноцветными бутонами. Такие съедобные произведения искусства рождаются в руках американской пианистки Навы Перлман Фрост.

За её плечами 35 лет выступлений на сценах Карнеги-холла, Линкольн-центра и других залов по всем США. Но пандемия нарушила привычный уклад жизни – гастроли и концерты отменили. Тогда женщина вспомнила о другом увлечении.

[Нава Перлман Фрост, пианистка и кондитер]:

«Я собирала пазлы, чтобы хоть чем-то заняться. И я часто пекла, поскольку мне всегда это нравилось. К тому же мне давно хотелось научиться делать красивые торты».

Пианистка смотрела видеоролики в Интернете и так училась кондитерскому искусству. Сначала делала торты для родных и друзей. При этом часто копировала букеты и цветы из знаменитых картин.

[Нава Перлман Фрост, пианистка и кондитер]:

«Думаю, это искусство почти такое же выразительное, как и музыка. Это нечто личное, исходящее только от вас. Я смотрю на эти украшения и наслаждаюсь тем, что это творение моих рук».

Друзья и родные настояли на том, чтобы женщина выкладывала фотографии тортов и пирожных в социальные сети. Люди захотели их покупать. В итоге она открыла собственное дело.

Однажды торт заказали офисные работники на день рождения коллеги.

[Нава Перлман Фрост, пианистка и кондитер]:

«Надо было видеть выражение лица той женщины, когда она открыла коробку. Она воскликнула: «Этот торт для меня?» Женщина словно не ожидала такого подарка. Она была очень тронута. А я чувствую, что сделала для людей что-то хорошее».

Цена кондитерских изделий – от 80 до 200 долларов. Некоторые говорят женщине, что авторская работа должна стоить дороже. Однако она не хочет поднимать цену.

Сейчас пианистка-кондитер стоит перед выбором – вернуться к музыке или продолжать печь торты.

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