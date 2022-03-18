Как четыре тюрбана помогли спасти туристов

Группа сикхов путешествовала в канадском парке «Золотые уши» в Британской Колумбии. Они увидели двух туристов, которые не могли выбраться из бурлящей воды под водопадом. Мужчины просили вызвать спасателей, но у сикхов не было сотовой связи.

«Мы хотели им помочь, но не знали, как это сделать. Людей вокруг не было», – вспоминает Кинда, электрик из Пенджаба. «Потом нам пришла идея связать наши тюрбаны вместе», – добавил он.

Получилась импровизированная верёвка. Туристы, ухватившись за спасательное средство, смогли выбраться на камни. Он благодарили за нестандартное решение в их спасении.



Для изготовления тюрбана обычно требуется 6-9 метров.