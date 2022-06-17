Гостьи королевских скачек в Аскоте надели самые лучшие шляпки

Элегантность и безудержная фантазия снова соперничают между собой. В британском Аскоте проходит третий день королевских скачек...
Дата загрузки: 2022-06-17
Елизавета II мероприятие пропустила. Вместо неё на конном экипаже прибыла принцесса Анна – дочь королевы.
Согласно дресс-коду, мужчины должны быть во фраках и цилиндрах. Женщинам разрешены платья средней длины: никаких мини или юбок в пол. Шляпки не должны быть меньше десяти сантиметров в диаметре.
В третий день королевских скачек проводится Золотой Кубок Аскота. Это самое престижное мероприятие в Великобритании, на котором лошади соревнуются в гонке на длинных дистанциях.
Этот день также называют Дамским днём, но неофициально. Организаторы скачек говорят, что не требуют одеваться определённым образом и не проводят конкурсов на лучшие наряды или шляпки.
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